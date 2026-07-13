La rivalidad entre Argentina e Inglaterra vivirá un capítulo más en Copas del Mundo. En esta ocasión, disputarán las Semifinales del Mundial 2026; nunca habían chocado en esta instancia.

El miércoles, la Albiceleste y los Tres Leones definirán la Final de la actual justa mundialista. El choque será lumbre en la cancha del Atlanta Stadium. Por el contexto histórico relacionado con la Guerra de las Malvinas en 1982 y la rivalidad histórica en el futbol.

Esta será la quinta ocasión que choquen en Mundiales. Por ahora, el saldo es de dos victorias por bando. La última vez que se enfrentaron fue en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

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En 1966, durante el Mundial de Inglaterra, se enfrentaron en Cuartos de Final y fueron precisamente los ingleses quienes se quedaron con el primer choque entre estas selecciones, con una victoria de 1-0.

Veinte años después, Argentina cobró venganza y lo hizo en un histórico partido de Diego Armando Maradona. La Albiceleste se llevó la victoria 2-1 en los Cuartos de Final del Mundial de México 1986.

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FOTO: ARCHIVO - A 40 años de la venganza que cobró Diego Armando Maradona en el Estadio Azteca

En Francia 1998, Argentina se impuso en penaltis (4-3) luego de un empate a dos goles en tiempo reglamentado, en los Octavos de Final. Aquel duelo es recordado por la expulsión de David Beckham por una dura entrada sobre Diego Pablo Simeone.

Al Mundial siguiente, en Corea-Japón 2002, Inglaterra se desquitó y en Fase de Grupos le propinó una derrota (1-0) con gol de David Beckham. Esta caída significó a la postre la eliminación de Argentina en la Fase de Grupos.

Este miércoles, la rivalidad entre Inglaterra y Argentina vivirá un quinto capítulo. Nunca se había visto en la antesala de la Gran Final... una cuenta pendiente de Leo Messi.

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