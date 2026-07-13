Un juez vinculó a proceso a Iván Raymundo Olivas Reyes, alias “El 24”, supuesto operador de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

También fueron vinculados a proceso Jorge Araujo Madriles, alias “Coki”, Patricio Albarran Patiño, alias “Pato” y Ezequiel Bueno Madero, alias “Chequelia”, por su posible participación en los delitos de posesión de cartuchos y de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con las autoridades federales estas personas fueron aseguradas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras una persecución en Mocorito, Sinaloa, sobre la carretera Pericos-Badiraguato.

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Los tripulantes de dos vehículos arrojaron artefactos ponchallantas para obstaculizar el paso de los elementos.

En este operativo se logró liberar a una persona que mantenían privada de la libertad.

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Tras ser detenidos, los uniformados aseguraron cinco fusiles de asalto, un arma corta, 519 cartuchos útiles, 19 cargadores de diversos calibres, chalecos tácticos y una cubeta con ponchallantas.

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El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para obtener vinculación a proceso en contra de estas cuatro personas.

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El juzgador les imputó el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en el caso de “El 24”, “Coki” y “Chequelia” con la agravante de portar dos o más armas.

También, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y tres meses de plazo para la investigación complementaria.

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cc