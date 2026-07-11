Juan “N” fue encarcelado en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, luego de que un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de explotación sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con la Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), le cumplimentó orden de aprehensión porque presuntamente almacenaba fotografías de pornografía infantil en una plataforma digital.

De acuerdo con la FGR, un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés), alertó que un conocido buscador en internet detectó pornografía infantil en su apartado de fotos, relacionadas con la cuenta de correo del hoy imputado.

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Por lo anterior, la FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en coordinación con la SSPC, realizó la detención de Juan “N”, a quien un juez procesó y dictó prisión preventiva oficiosa por su posible participación en el delito de explotación sexual en la modalidad de pornografía infantil.

La Fiscalía General de la República informó que el juez de control le otorgó tres meses de plazo para la investigación complementaria. “A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, indicó.

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