Después de más de 5 años, este viernes 10 de julio de 2026 juez de control declaró culpable a Marlon Botas por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán, cometido el 17 de abril de 2021 en Boca del Río, Veracruz. La resolución fue emitida luego de más de cinco años del crimen, y será el próximo 16 de julio cuando se determine la pena que deberá cumplir.

El caso de Montserrat se convirtió en uno de los más representativos en la lucha contra la violencia de género en Veracruz debido a la fuga del responsable, la detención de sus padres por presuntamente ayudarlo a escapar, la búsqueda emprendida por la Fiscalía y la posterior aprobación de la llamada “Ley Monse”, que endureció las sanciones contra quienes encubren a presuntos delincuentes.

¿Qué pasó con Montserrat Bendimes?

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021, cuando Marlon Botas Fuentes visitó a su entonces novia, Montserrat Bendimes Roldán, en una vivienda de la colonia Casas Tamsa, en el municipio de Boca del Río, después de regresar de Houston, Texas, donde se había vacunado contra Covid-19 junto con su familia.

De acuerdo con las investigaciones, durante el encuentro Marlon agredió físicamente a la joven, quien sufrió fracturas en el cuello y los brazos, además de un traumatismo craneoencefálico que le provocó muerte cerebral.

FOTO ESPECIAL

Lee también UNAM advierte vulnerabilidad para la economía mexicana; pide impulsar una política económica transversal

Montserrat fue trasladada a un hospital, presuntamente por los padres de Marlon, sin que la familia de la víctima fuera informada de inmediato sobre lo ocurrido. Permaneció hospitalizada varios días hasta que el 23 de abril de 2021 fue desconectada del soporte vital y declarada muerta.

[Publicidad]

Desde ese momento, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una investigación por feminicidio y señaló a Marlon Botas como el principal sospechoso del crimen.

La fuga de Marlon y el proceso en su contra

Tras la muerte de Monserrat, Marlon Botas huyó y permaneció prófugo durante más de un año. La Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión y ofreció una recompensa de 250 mil pesos a quien proporcionara información para localizarlo.

“No fue feminicidio, fue accidente: reaparece Marlon Botas, presunto feminicida de Montserrat Bendimes

Un mes después de los hechos, Jorge Ignacio “N” y Diana Elizabeth “N”, padres de Marlon, fueron detenidos en la Ciudad de México por su presunta participación en el encubrimiento y por ayudar a su hijo a escapar. Las autoridades señalaron que ambos se negaron a proporcionar información sobre su paradero.

[Publicidad]

Lee también Fuerza Aérea Mexicana refuerza su flota; adquiere el primero de dos aviones Súper Hércules de carga

El 16 de mayo de 2022, cuando seguía prófugo, Marlon reapareció en un video difundido por medios de comunicación. En la grabación aseguró que era inocente y sostuvo que la muerte de Montserrat había sido “un lamentable accidente”, además de pedir la liberación de sus padres para poder explicar “qué fue lo que pasó en realidad”.

Leslie Bendimes, hermana de Montserrat, rechazó esa versión y cuestionó públicamente si las lesiones que presentaba la víctima podían considerarse un accidente. Finalmente, en junio de 2022, agentes de la Policía Ministerial localizaron y detuvieron a Marlon en Mérida, Yucatán, lo que permitió iniciar el proceso penal que culminó con el fallo condenatorio emitido el 10 de julio de 2026.

[Publicidad]

Marlon "N" habría golpeado a su novia Montserrat, por lo que fue ingresada a un hospital donde después falleció. Foto: tomada de Twitter @FGE_Veracruz

Actuación de la Fiscalía de Veracruz en el caso

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía General del Estado de Veracruz sostuvo que existían elementos para imputar a Marlon Botas por el delito de feminicidio y mantuvo vigente la orden de aprehensión en su contra mientras permaneció prófugo.

Después de que el acusado difundiera el video en el que se declaró inocente, la dependencia respondió públicamente que “la justicia no se negocia” y afirmó que la procuración de justicia no podía condicionarse ni litigarse en los medios de comunicación.

Lee también Rosa Icela Rodríguez supervisa puesto de mando de Alerta Nacional de Búsqueda; pide rastreo inmediato y efectivo

[Publicidad]

La Fiscalía reiteró que continuaría con las labores para localizar al acusado hasta presentarlo ante un juez. Tras su captura en Mérida, integró el proceso penal que derivó en el juicio oral 14/2026.

En cuanto a los padres de Marlon, en julio de 2023 obtuvieron la suspensión condicional del proceso por el delito de omisión de auxilio, con medidas como residir en un domicilio determinado, firmar periódicamente ante la autoridad, someterse a tratamiento psicológico, abstenerse de salir del país y no tener contacto con la familia de Monserrat.

Crean la “Ley Monse”

El caso impulsó una reforma al Código Penal de Veracruz conocida como la “Ley Monse”, la cual fue aprobada por unanimidad el 28 de octubre de 2025, cuatro años después del feminicidio.

[Publicidad]

Lee también Desechan amparo de "El Mataperros", uno de los líderes de "Los Zetas" preso en el Altiplano; buscaba recibir unos tenis por mensajería

La reforma modificó los artículos 26 y 345 para eliminar las causas que eximían de responsabilidad penal a familiares o personas cercanas que ayudaran a encubrir a un presunto responsable por motivos de parentesco, amistad o interés legítimo.

Foto: Archivo

Con esta modificación, quienes faciliten la fuga o encubran a una persona investigada por un delito podrán enfrentar responsabilidad penal, con el propósito de evitar actos de impunidad en casos como el de Monserrat Bendimes.

[Publicidad]

Tras el desahogo de las pruebas durante el juicio oral 14/2026, un juez de control declaró el 10 de julio de 2026 culpable a Marlon “N” por el feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán.

La audiencia para individualizar la sentencia fue fijada para el 16 de julio, fecha en la que se dará a conocer el número de años que deberá permanecer en prisión, con lo que el caso entra en su etapa final después de más de cinco años de proceso judicial.

dmrr