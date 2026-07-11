Ya solamente quedan cuatro selecciones con vida en la búsqueda por conquistar el Mundial 2026. En la noche de este sábado se confirmó la segunda semifinal del torneo, luego de una intensa fase de cuartos en la que no faltaron las emociones.

Francia fue la primera nación en clasificarse a semifinales de la competencia de la FIFA. El cuadro galo se impuso 2-0 ante Marruecos y de esta forma alcanzar su tercera semifinal de forma consecutiva, gracias a los tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Para el viernes, España selló su pase a la antesala de la final al derrotar 2-1 a Bélgica en un cerrado duelo. Los españoles lograron el boleto gracias al agónico tanto de Mikel Merino en el minuto 88, el cual evitó los tiempos extras.

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Así que la primera semifinal en confirmarse fue la de Francia vs España.

Este sábado fue cuando se confirmaron a los últimos dos invitados para esta fase. Primero, Noruega e Inglaterra se enfrentaron en Miami, donde los ingleses lograron la victoria de 1-2 para seguir con el sueño de conquistar su segunda Copa del Mundo. Jude Belligham fue la gran figura con un doblete.

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El cuarto semifinalista salió del cruce entre Argentina y Suiza, donde los argentinos consiguieron el boleto para las semifinales, luego de haber sufrido para hacerlo posible. La Albiceleste derrotó 3-1 a los europeos en un duelo que se fue hasta el alargue.

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Días y horarios para las semifinales del Mundial 2026

Francia vs España

Día: martes 14 de julio

Horario: 13:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Dallas

Inglaterra vs Argentina