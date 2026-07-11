Los asistentes al FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino vivieron el encuentro del sábado entre abucheos a la selección de Inglaterra y porras a Noruega y a su jugador Erling Haaland.

A pesar de la derrota de los noruegos, "vamos Haaland" fue uno de los gritos más coreados durante los más de 120 minutos de partido.

Con una plancha del Zócalo prácticamente llena y algunos momentos de lluvia, el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol se vivió en su mayoría con una euforia a favor de Noruega.

Previo al partido, los accesos al festival lucieron con largas filas, que avanzaron más lento antes de los filtros de revisión.

Previo al partido, los accesos al festival lucieron con largas filas. | Foto: Hugo Salvador.

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Como en otros días donde la afluencia de asistentes al FIFA Fan Fest fue alta, el personal a cargo trató de coordinar el acceso.

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"Para que puedan avanzar más rápido, mochilas y bolsas abiertas, no pasan alimentos ni bebidas", gritó uno de los trabajadores a la multitud.

Ya dentro del festival, las gotas que cayeron durante el encuentro orillaron a que varios de los asistentes se buscaran refugiar en la zona de activaciones.

Al interior, la gente se acomodaba para poder ver alguna de las pantallas en el área techada.

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"De aquí se ve, hay que ponernos allí", dijo una joven a sus acompañantes, para ver el partido en la zona de activaciones.

Los aficionados de Inglaterra también se hicieron presentes en la transmisión en el Zócalo.. | Foto: Hugo Salvador.

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Tras los 90 minutos reglamentarios del partido y ante el empate en el marcador, algunos de los asistentes comenzaron a retirarse del Zócalo antes de los tiempos extra.

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Minutos antes del final de los tiempos extra, con un marcador a favor de Inglaterra, comenzó la segunda salida masiva de asistentes al FIFA Fan Fest.

"Va a perder Haaland, no puede ser, primero México y luego a mi Haaland", lamentó una jovencita ante la inminente derrota de la selección de Noruega.

Sin embargo, los aficionados de Inglaterra también se hicieron presentes en la transmisión en el Zócalo.

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"Va a perder Haaland, no puede ser, primero México y luego a mi Haaland", lamentó una jovencita. | Foto: Hugo Salvador.

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Cuando sonó el silbatazo final, los abucheos se combinaron con los aplausos y gritos.

A la salida, la mayoría de aficionados tomó avenida 20 de Noviembre y Pino Suárez; incluso una grabación en un megáfono advertía que estas calles eran las únicas salidas. Sin embargo, otro grupo salió por la calle 16 de Septiembre.

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Concluido el encuentro entre las selecciones de Noruega e Inglaterra, la lluvia se hizo presente nuevamente.

A pesar de la derrota de los noruegos, "vamos Haaland" fue uno de los gritos más coreados durante los más de 120 minutos de partido. | Foto: Hugo Salvador.

"Wey, apenas salimos, ya está lloviendo otra vez", dijo uno de los asistentes durante su salida.

Algunos comerciantes fueron vistos ofreciendo capas e impermeables en la periferia del FIFA Fan Fest.

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JACL/cr