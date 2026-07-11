Matamoros, Tamaulipas.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas confirmó la presencia de pulgas y garrapatas en la Unidad de Medicina Familiar número 39 en Matamoros, vinculadas a la gran cantidad de mapaches que se han colado en sus instalaciones.

Por medio de un comunicado, el IMSS dio a conocer que personal de conservación detectó la presencia de fauna nociva asociada a mapaches que rondan en el exterior de la unidad.

Se informó que de inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad e higiene establecidos por la institución.

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Trabajadores han hecho publico que han visto afectados en su salud a consecuencia de esta infestación. Foto: Especial.

El documento asegura que el IMSS no tiene registro de afectaciones a pacientes o trabajadores.

Sin embargo, algunos trabajadores hicieron publico que sí se han visto afectados en su salud a consecuencia de esta infestación.

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"Diariamente se realizan acciones de limpieza, desinfección y control de fauna nociva con el fin de garantizar la seguridad de usuarios y personal" refiere el comunicado.

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Manifiesta que la dirección de la unidad en coordinación con el área de conservación reforzarán las medidas preventivas para evitar la propagación de este tipo de fauna.

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Se asegura que la unidad cuenta con contrato vigente de fumigación, el cual se ejecuta periódicamente conforme a un programa establecido, además que se realizan acciones inmediatas en cuanto se detecta alguna situación de riesgo.

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