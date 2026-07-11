Mérida, Yucatán.- Como una estrategia para impedir que armamento asegurado vuelva a las calles, autoridades civiles y militares destruyeron 293 armas de fuego decomisadas en Yucatán y Quintana Roo, de las cuales la mayoría fueron incautadas en el estado vecino.

Las armas, entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto, fueron destruidas por el Ejército Mexicano en una ceremonia realizada en las instalaciones del 7.º Batallón de Ingenieros de Combate, en la capital yucateca.

En el evento se destacó que retirar armas de circulación representa una medida preventiva para disminuir el riesgo de que sean utilizadas en delitos o hechos violentos.

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Las autoridades señalaron que cada arma inutilizada reduce la posibilidad de que sea empleada para atentar contra la integridad de las personas y contribuye a fortalecer las estrategias de construcción de paz.

En total fueron destruidas 85 armas largas y 208 cortas, además de la eliminación de 468 cargadores y 14 mil 970 cartuchos de distintos calibres, todos asegurados en operativos desarrollados por corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el marco de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

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La destrucción de las armas y municiones fue resultado de acciones coordinadas entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, cuyo objetivo es impedir que el material bélico vuelva al mercado ilegal o sea reutilizado por grupos delictivos.

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