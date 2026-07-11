Metrópoli | 11-07-26 | 19:03 |

La mañana de este sábado, una mujer de la tercera edad murió dentro de la estación Tasqueña del , en la

De acuerdo a los primeros reportes, la usuaria del , quien viajaba acompañada de su hijas, se desvaneció dentro de terminal, cerca de los torniquetes.

Momentos después, personal médico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas(ERUM) ingresó a la estación y tras una revisión, certificaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Personal ministerial acudió para tomar conocimiento de los hechos.

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jecg/cr

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