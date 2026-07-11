La mañana de este sábado, una mujer de la tercera edad murió dentro de la estación Tasqueña del Tren Ligero, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo a los primeros reportes, la usuaria del transporte eléctrico, quien viajaba acompañada de su hijas, se desvaneció dentro de terminal, cerca de los torniquetes.

Momentos después, personal médico del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas(ERUM) ingresó a la estación y tras una revisión, certificaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

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Personal ministerial acudió para tomar conocimiento de los hechos.

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