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El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una red de huachicol desde la Marina, impugnó la decisión de un juez que le negó el amparo y protección de la justicia contra la vinculación a proceso que lo mantiene preso por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
La defensa del sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, interpuso un recurso de revisión que se turnó a un Tribunal Colegiado en Materia Penal, que en principio definirá si lo admite o lo desecha.
Si lo admite, revisará la sentencia de Jorge Adrián Cruz Flores, juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, del 22 de junio de pasado, y se pronunciará si la ratifica u ordena emitir una nueva.
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En octubre de 2025, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó la protección de la justicia federal, luego de que el juez de control Mario Martínez Elizondo, lo procesó y lo encarceló en el penal del Altiplano derivado de la acusación de la FGR en su contra de presuntamente encabezar una organización de tráfico de combustible en las aduanas marítimas, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, en junio pasado, el juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México le negó el amparo, por lo que continúa recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, de máxima seguridad.
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De acuerdo con la Fiscalía General de la República, un grupo de marinos y funcionarios aduanuales, encabezados por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, operaron el desembarque de al menos 31 buques con huachicol fiscal en las aduanas de Altamira y Tampico, Tamaulipas.
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