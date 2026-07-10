El proceso penal que se inició en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) por el caso de la planta Agronitrogenados se encuentra atorado.

Lo anterior, porque están pendientes de resolución dos recursos de apelación que interpuso la defensa del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ante un Tribunal Colegiado, se quejó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR).

Alonso Ancira no ha cumplido con acuerdo reparatorio: FGR

La institución encabezada por la fiscal Ernestina Godoy Ramos también se quejó de que el empresario Alonso Ancira Elizondo no ha cumplido con el acuerdo reparatorio, mediante el cual recuperó su libertad, ya que todavía adeuda más de 112 millones de pesos.

En una tarjeta informativa, la institución informó que Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, mientras que una valuación realizada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) estableció que una planta nueva tiene un valor de 58 millones 335 mil 960 dólares. Como resultado, se determinó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, monto que fue fijado como reparación del daño.

Lee también FGR ahora investiga a Gilda Lozoya por caso Odebrecht

A solicitud de Alonso Ancira se propuso un acuerdo reparatorio por ese monto, ofreciendo además como garantía el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, así como cuatro hornos y tres inmuebles más para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.

[Publicidad]

El 9 de febrero de 2021, el Consejo de Administración de Pemex autorizó la celebración del acuerdo y, posteriormente, el 19 de abril del mismo año, fue aprobado por el juez de control.

El convenio estableció que el pago se realizaría en tres parcialidades. La primera fue, por 50 millones con 40 dólares, cubierta el 30 de noviembre de 2021. La segunda, por 54 millones 166 mil 10 dólares y se pagó el 30 de noviembre de 2022. Con ello, el empresario cubrió un total de 104 millones 166 mil 50 dólares.

Sin embargo, el tercer y último pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía realizarse el 30 de noviembre de 2023, no fue cubierto, razón por la cual, el 5 de diciembre de 2023 la FGR solicitó al órgano jurisdiccional la reanudación del proceso penal.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum pide a la FGR informar sobre resolución de Gilda Lozoya; Alonso Ancira mantiene un adeudo, señala

Proceso de capitalización obstaculizó el pago: Ancira

Alonso Ancira manifestó que no pudo realizar el pago debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga. El Consejo de Administración de Pemex consideró viable otorgar una ampliación del plazo hasta el 30 de noviembre de 2024, decisión que posteriormente fue autorizada por el juez de control el 10 de enero de 2024, tras lo cual, el 7 de marzo de 2024 se firmó un convenio modificatorio para reflejar la nueva fecha.

No obstante, el 12 de junio de 2024, el impartidor de justicia determinó reservar la aprobación definitiva de dicho convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya.

[Publicidad]

El 18 de noviembre de 2025 le negaron el amparo al exservidor público, quien interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto el 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal, que confirmó la negativa del amparo, no obstante, existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la continuación del procedimiento penal para Emilio Lozoya y Alonso Ancira.

apr