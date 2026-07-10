En el próximo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el próximo 1 de septiembre, la Cámara de Diputados legislará en materia de Inteligencia Artificial (IA), agentes encubiertos, fármacos para sobredosis y reclutamiento forzado.

Una vez que termine el Mundial de Futbol, el 19 de julio, el Gobierno federal abrirá un debate público y proceso de información sobre la regulación de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales.

El objetivo central es analizar el control, los riesgos y los beneficios de la Inteligencia Artificial, además del impacto de las redes sociales en la salud mental y la adicción digital en niñas, niños y adolescentes, detalló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

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Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Otro tema que abordarán los diputados federales será legalizar la figura del agente encubierto en investigaciones de carácter administrativos, así como mecanismos para fortalecer dichas investigaciones; iniciativa que forma parte de un paquete de reformas que trabaja desde febrero la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y presentará en el próximo periodo de sesiones.

También discutirán y, en su caso, aprobarán una reforma a la Ley General de Salud, para establecer usos terapéuticos de fármacos, en casos de sobredosis por sustancias psicotrópicas.

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Asimismo, discutirán el Paquete económico 2027, que por mandato constitucional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como límite el 8 de septiembre para entregar al Congreso.

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Entre otros temas contemplados para el próximo periodo, están: una iniciativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para regular a las aseguradoras y evitar los abusos hacia el usuario; el combate al reclutamiento forzado; extender los periodos de lactancia permitidos en el trabajo.

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Y dos reformas enviadas por el ejecutivo federal, para modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet; y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

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