La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que cinco playas del país, no son aptas para recibir vacacionistas por las elevadas concentraciones de bacterias encontradas.

Se trata de la Playa de Tijuana en Baja California; Playa del Cuale en Puerto Vallarta / Bahía de Banderas, Jalisco; Playa Principal en Puerto Escondido, Oaxaca; Playas José Martí y Tumbao en Veracruz.

“Cofepris recomienda a los bañistas abstenerse de realizar actividades de nado u otros usos recreativos de contacto directo en las playas señaladas como no aptas. Preservar estos entornos salubres y proteger la salud colectiva es un compromiso compartido”, refirió la Comisión en un comunicado.

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Señaló que junto con los Comités de Playas Limpias y las autoridades locales coordina esfuerzos de prevención e intervención para implementar de manera urgente acciones de saneamiento en estas cinco zonas costeras y desplegar señalizaciones preventivas para mantener informada a la población.

En general, la calidad del agua de mar de 284 playas, el 98.3% son aptas para su uso recreativo para el periodo de Verano 2026, refirió la Cofepris.

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Detalló que entre el 15 de junio y el 1 de julio se llevó a cabo el despliegue técnico para recolectar y procesar 2 mil 279 muestras de agua marina. La toma de muestras abarcó un total de 393 puntos de verificación estratégicos distribuidos en 76 destinos turísticos con mayor afluencia de las 17 entidades con litoral de la República.

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