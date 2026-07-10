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Culiacán, Sin. - En vísperas del periodo vacacional de verano, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó que la calidad del agua del mar en las 22 playas de uso recreativo son aptas para el uso y disfrute de los visitantes.
La dependencia estatal dio a conocer que, de acuerdo a los monitoreos prevacacionales de la calidad del agua en las playas, se determinó que las condiciones son aptas para los visitantes, por lo que no existe riesgo para su salud.
Se informó que los monitoreos en las 22 playas son continuos, por lo que las muestras microbiológicas del agua del mar son analizadas en laboratorios especializados.
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La Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios externó que a través de estos análisis se determina la presencia de bacterias indicadoras de contaminación, como los enterococos, por lo que en el próximo periodo de asueto las familias pueden acudir a dichos sitios sin ningún riesgo para su salud.
Beatriz Aguiar Monroy, titular de dicha dependencia estatal, externó que los resultados de los análisis y monitoreos en las 22 playas a visitar confirman que estas son aptas para el uso recreativo de las familias.
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La funcionaria estatal hizo un llamado a las personas que acudan a bañarse a las playas a que las mantengan en condiciones óptimas y eviten tirar o dejar basura, usando para ello los contenedores de residuo que se tienen instalados.
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