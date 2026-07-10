El chofer de un tractocamión que transportaba 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego, ocultos entre la carga, fue detenido en Chihuahua por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con el gabinete de seguridad del gobierno de México, la acción se hizo durante recorridos de inspección, seguridad y vigilancia en la carretera federal Miguel Ahumada–Ciudad Juárez, donde estos elementos federales marcaron el alto al conductor de la unidad con el fin de llevar a cabo una inspección de prevención.

En dichas tareas, dijo a través de un comunicado, los agentes localizaron los 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego ocultos en diferentes cajas, por lo que el conductor fue arrestado.

Arresto de chofer de un tractocamión, y decomiso de 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego. Foto: Especial

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El gabinete de seguridad federal señaló que al sujeto se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, con la finalidad de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.

Arresto de chofer de un tractocamión, y decomiso de 7 mil 425 cartuchos útiles y una mira telescópica para armas de fuego. Foto: Especial

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