La alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer que personal de las direcciones generales de Desarrollo y Bienestar, Servicios Urbanos y Seguridad Ciudadana de la demarcación acudieron a verificar un caso de presunto maltrato animal reportado por vecinos en la colonia Buenavista.

En el punto, ubicado sobre avenida Insurgentes Norte, a la altura de Fórum Buenavista, se localizó a tres perros mestizos, dos machos y una hembra, que permanecían en compañía de personas en situación de vulnerabilidad.

Una médica veterinaria del Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc realizó la valoración clínica de los tres animales, y determinó que presentaban una condición corporal adecuada, buen estado nutricional, parámetros fisiológicos normales y que no mostraban lesiones, heridas ni signos compatibles con maltrato o abuso.

Una médica veterinaria del Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc determinó que los perritos no mostraban lesiones. Foto: Especial

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"Realizamos una revisión física completa a los tres ejemplares. Todos presentan un peso acorde a su condición, buen estado general de salud y no encontramos lesiones o indicios que hagan presumir maltrato. Aun así, aprovechamos la visita para orientar a las personas responsables sobre cuidados básicos, medicina preventiva y bienestar animal", explicó la médica veterinaria.

Tras la revisión médica, el personal de la alcaldía exhortó a las personas que tienen bajo su cuidado a los tres perros a mantener condiciones adecuadas de alimentación, hidratación y atención veterinaria preventiva.

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Asimismo, se les informó sobre los servicios que ofrece el Centro de Atención Canina y Felina de Cuauhtémoc, ubicado en Rivero 21, colonia Morelos, donde pueden acceder a consultas médicas, vacunación, desparasitación, esterilización y otros servicios para el cuidado de animales de compañía.

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En un comunicado, la alcaldía precisó que desde el inicio de la administración de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, dicho centro ha brindado más de 12 mil atenciones entre consultas médicas, vacunación, desparasitación, esterilizaciones y estética canina.

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