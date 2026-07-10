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Autoridades de la Ciudad de México identificaron que entre los restos óseos que fueron recuperados por madres buscadoras durante trabajos en el mes de abril en la zona de la laguna de Tláhuac-Chalco, pertenecen a cuatro personas: un hombre y una mujer adultos y dos menores de edad, informó la buscadora Jacqueline Palmeros.
A la salida de la presentación del Plan de procesamiento de hallazgos del lago de Chalco, realizada la mañana de este viernes, Palmeros informó los resultados del análisis por parte de autoridades de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) de los restos hallados durante búsquedas en el pasado mes de abril.
"El día de hoy nos presentaron resultados parciales de los casi mil 600 restos hallados en Tláhuac y en Chalco, lamentablemente no nos presentaron nada concluyente porque no se ha podido terminar, como lo hemos recalcado muchas veces, la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes para poder hacer el proceso de identificación (...) sabemos hasta el momento que se trata de un hombre, una mujer y dos menores de edad, esto lo que tenemos, todavía sin ser identificados".
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Palmeros dijo que en la presentación de resultados se anunció que se retomarán las búsquedas en la zona, sin proporcionar una fecha.
Por otro lado, la fundadora del colectivo de búsqueda Una Luz en el Camino señaló que en la presentación las familias presentes fueron revictimizadas, ya que se les dijo una cifra de restos óseos analizada, la cual era distinta a la entregada a las autoridades luego de la búsqueda en la zona de Tláhuac-Chalco.
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"Hicimos el conteo de que teníamos casi mil 600 fragmentos y restos óseos cuando se concluyeron las recuperaciones en esa zona de Tláhuac y al principio (del informe) ellos nos muestran que fueron mil 50 o más, los bajan casi 600 restos", explicó.
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Palmeros dijo que las autoridades rectificaron que el cambio en las cifras es porque faltan abrir bolsas con restos encontrados.
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Las autoridades indicaron que los siguientes resultados del procesamiento de lo encontrado serán en 6 o 7 meses, aseguró Jacqueline Palmeros.
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vr
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