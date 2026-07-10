Tultitlán, Méx.— Los padres de Diana salieron de Ecatepec el pasado 4 de junio para una consulta médica en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tultitlán. Ese día llovió muy fuerte y la teoría que tiene es que ambos cayeron a un canal y el agua los arrastró.

El 11 de junio, el cuerpo de su padre, el señor Pedro Cardona Gutiérrez, apareció sin vida en un canal, a la altura de la colonia Villa de las Flores, en el municipio de Coacalco. Del paradero de su madre, la señora Teodora Cruz Arellano, aún no sabe nada.

El jueves 4 de junio habló por teléfono con sus papás, alrededor de las cinco de la tarde, cuando le explicaron que salían con rumbo al ISSSTE de Tultitlán. Y eso fue lo último que supo de ellos.

Lee también Dos casos de desaparición en Jalisco, seis jóvenes liberados y una investigación por reclutamiento forzado; esto se sabe

La ruta que tomaban para cada consulta era salir de su casa, en la colonia Ampliación Tulpetlac, en Ecatepec, y tomar una combi hacia el Mexibús, el cual usaban para llegar al hospital y lo mismo de regreso, motivo por el cual pidió acceso a cámaras de seguridad y no logró hacerlo para el caso de las instaladas del C5 en el bulevar Tultitlán, pues le indicaron que no sirven.

El señor Pedro apareció en la zona de Coacalco.

De acuerdo con el acta de defunción, la muerte de su padre, de 62 años, fue por asfixia por sumersión y no presentaba signos de violencia, razón por la cual infiere que podrían haber caído a un canal, situado frente al fraccionamiento Bosques de Tultitlán.

[Publicidad]

“Mi papá apareció en un canal a la altura de Villa de las Flores y mi mamá sigue sin ser localizada. Nosotras hemos trazado la búsqueda desde Tultitlán, Coacalco, Ecatepec y actualmente estamos en Nextlalpan. Sabemos que el escenario no es alentador, pero estamos en eso”, dijo Diana Cardona Cruz.

Lee también Gobierno Federal y SLP refuerzan estrategia de seguridad; intensificarán operativos en carreteras y zonas prioritarias

Del paradero de Teodora Cruz Arellano, aún no sabe nada

Ella calificó como un riesgo la zona, pues cuando llueve se pierde la visibilidad y el canal está abierto y refirió que decidió emprender la búsqueda de su mamá hasta lograr encontrarla, al sumarse con el colectivo Ehécatl.

[Publicidad]

La búsqueda ha sido a ciegas, dijo Diana, pues solo tienen el indicio de cómo fue encontrado su papá. Y al no tener acceso a las cámaras de videovigilancia del C5 del gobierno del Estado de México, no pueden definir bien una ruta.

“La única intención que tenemos es encontrar a mi mamá y traerla de vuelta, como sea la condición, pero ya tenerla con nosotros. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero sí cuiden esa parte, mucha gente acude al hospital Bicentenario y hay gente ya mayor. Y hay gente que no conoce los espacios de peligro”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.