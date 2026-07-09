Un socavón de más de cuatro metros de profundidad y unos cuatro de ancho se abrió en calles de la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec, al parecer como consecuencia de una fractura en el drenaje y debido a las fuertes lluvias que han caído en el Valle de México.

El desprendimiento de tierra se originó ayer en la tarde, según vecinos e la zona, en la avenida Gobernador Gustavo Baz, casi esquina con Avenida Ejército del Trabajo, conocida también como R-1, sin que hasta el momento haya trabajadores o policías municipales resguardando el sitio.

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Sólo la intervención de vecinos que colocaron cinta, llantas y cascajo del mismo socavón mantiene restringido el paso vehicular y peatonal de la zona.

Comentan que este tipo de problemas se presentan en esta zona cada temporada de lluvias y se agrava debido a décadas sin mantenimiento al drenaje.

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