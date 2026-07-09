La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, aseguró que tienen identificado al piloto del avión que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, el 25 de julio de 2024; sin embargo, no dio a conocer su identidad.

“Ya identificamos también a la persona que lo pilotó… servicios en la navegación en el espacio aéreo mexicano proporcionó el audio del momento en el que el piloto de la aeronave que transportó a Ismael ´N´ solicitó a la torre de control del aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, códigos transponder para ingresar a los Estados Unidos. Además, a través de dictámenes periciales en materia de audio se logró la identificación del piloto”, refirió.

David Boone, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, dio a conocer que el piloto actualmente se encuentra en territorio estadounidense.

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Detalló que las autoridades de Estados Unidos lo deportaron a México, pero aquí fue detenido por diversos delitos cometidos, y fue entregado a las autoridades de ese país.

Señaló que se abrió un expediente sobre el piloto, pero no detalló si fue interrogado por las autoridades mexicanas antes de ser enviado a Estados Unidos.

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“El piloto fue deportado, siguió operando cometiendo delitos en México; es la información que consta. Fue detenido por portación de arma y fue entregado, con base en la Ley de Seguridad Nacional, al gobierno de Estados Unidos. Es la situación que consta en el expediente con respecto al piloto”, explicó.

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