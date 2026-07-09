Un sujeto de origen colombiano señalado como presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona sur y oriente de la Ciudad de México fue capturado por la Policía capitalina en calles de Iztapalapa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), se tomó conocimiento del robo a una casa, el pasado 11 de junio, en la colonia Ampliación Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez.

Los ladrones tomaron un millón 500 mil pesos en efectivo, bolsos de marca con un valor estimado de 100 mil pesos y varias joyas valuadas en 50 mil pesos, por lo que los oficiales de la SSC implementaron trabajos de investigación para ubicar a los responsables.

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A través del análisis de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se identificó un coche gris que habría sido usado en el robo.

Dicho vehículo fue ubicado mediante patrullajes sobre la calle José Clemente Orozco y la Calle 18, de la colonia José López Portillo, Iztapalapa, cuyo conductor manejaba envoltorios con aparente droga.

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Por lo anterior, los oficiales se acercaron y, tras una revisión, le aseguraron 150 dosis de marihuana, 20 de una sustancia sólida color blanco, dos teléfonos celulares y el vehículo.

Capturan a colombiano en Iztapalapa, presunto integrante de grupo de narcomenudistas. Foto: especial

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El sujeto de 50 años de edad, de nacionalidad colombiana, ya fue presentado ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

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mahc/LL