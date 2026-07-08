A un día de la denuncia del robo de esculturas de bronce y placas de la parroquia de San Cosme, en la colonia San Rafael, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un hombre de 26 años como uno de los presuntos responsables.

Mediante un comunicado, la SSC informó que la captura se realizó tras una denuncia ciudadana y como resultado de trabajos de investigación, inteligencia y análisis de las cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar las características físicas y de vestimenta de los probables responsables.

“Con esa información, los policías reforzaron los recorridos de vigilancia en la zona y localizaron al sospechoso en el cruce de Serapio Rendón y avenida San Cosme, en la colonia San Rafael, donde observaron una actitud inusual y coincidía con la descripción obtenida durante las investigaciones”, indicó la dependencia.

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Al realizarle una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron 19 bolsitas con aparente marihuana y cinco cigarrillos elaborados de manera artesanal con el mismo vegetal.

El detenido fue informado de sus derechos y, junto con la presunta droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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La SSC informó que las investigaciones continúan en coordinación con autoridades ministeriales para identificar y detener a los demás posibles participantes en el robo de las esculturas y placas de bronce de la histórica parroquia de San Cosme.

¿Qué pasó?

Ayer, A través de sus redes sociales, el padre José de Jesús Aguilar publicó un video en el que dio a conocer el robo de las múltiples piezas. Entre las que destacan una escultura de la artista Leonora Carrington, inspirada en la obra de Remedios Varo, placas conmemorativas y dos ángeles; todas las piezas se presumen realizadas de bronce.

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En la misma publicación se expone el momento en el que el presunto ladrón despoja una de las piezas de su sitio y la carga hacia una dirección contraria. El sujeto va cubierto del rostro y porta una sudadera con la leyenda "Jordan".

Asimismo, el párroco José de Jesús hace un llamado a la ciudadanía para no adquirir ni comercializar las piezas robadas, ya que forman parte del patrimonio cultural y religioso del recinto.

Con información de Juan Carlos Williams

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mahc/LL