Comenzó la última aventura de Aurelio Casillas, uno de los personajes más icónicos y también polémicos de la televisión en los últimos años, debido a que la temporada número diez de "El señor de los cielos" comenzará a transmitirse esta noche por Telemundo.

El actor Rafael Amaya, quien ha dado vida a este antihéroe a lo largo de 13 años, se ha enfocado en lograr que este personaje tenga una evolución tanto emocional como de carácter, que aseguró hace un par de semanas durante la presentación de la serie, se notará claramente en la pantalla.

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¿Cómo ha cambiado "El señor de los cielos" en la temporada 10?

1.- Aurelio Casillas ya no tiene ese aspecto de hijo de familia o de galán de telenovela que mostró en las primeras temporadas, no sólo por el paso del tiempo, sino por las pruebas que ha tenido que afrontar, hoy tiene una mirada dura, el rostro muy angulado, su cabello a rape y su barba crecida, le dan un aspecto aún más intimidante.

2.- El patriarca de los Casillas ya dejó de ser impulsivo en sus decisiones, ahora es un estratega que se da su tiempo para planear sus siguientes movimientos y buscar sus alianzas.

3.- Desde un principio Aurelio ha sido un hombre de acción, pero para esta última entrega los escritores, por petición de Amaya, quien ahora también funge como productor; lo han llevado a los límites. En el primer capítulo de esta décima temporada, se muestra que mientras su familia y enemigos lo creen desaparecido, él recibe un entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo en medio de la sierra.

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Así se ve Aurelio Casillas en 2026, encarnado por el actor Rafael Amaya en la décima temporada de "El señor de los cielos".

4.- Ya no busca consolidarse como el capo más temido, ahora quiere recuperar el poder que en algún momento perdió, sin importar que tenga que pasar incluso sobre su familia, ya que ha anulado cualquier sentimiento que lo pueda hacer ver débil.

5.- Rutila (Carmen Aub) sigue siendo la hija más querida de Aurelio, y lo demostrará al tratar de recuperarla de manos de sus enemigos, quienes tratarán de usarla para llegar a él.

"Esta serie ha sido para mí como una escuela desde la temporada uno, siento que me estoy graduando de la universidad", expresó Rafael Amaya sobre su despedida de "El señor de los cielos", durante la presentación de la última temporada.

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