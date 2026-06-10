Después de más de una década al aire, "El señor de los cielos" está listo para despedirse de la audiencia. Telemundo confirmó que la décima temporada de la exitosa producción llegará a la pantalla el próximo 7 de julio, lo que marcará el cierre definitivo de una de las franquicias más exitosas de la televisión en español.

Desde su debut en 2013, la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia y en una de las apuestas más importantes de la cadena. A lo largo de nueve temporadas, la historia de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, mantuvo cautivos a millones de espectadores con sus historias de poder, traición, ambición y supervivencia.

Para este desenlace, el personaje principal regresará decidido a recuperar el control absoluto de su imperio criminal. Tras mantenerse alejado de su entorno y desaparecer del radar de sus allegados, Aurelio reaparecerá con más fuerza que nunca para reafirmar su liderazgo, aunque ello implique enfrentarse a nuevos y viejos enemigos.

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Sin embargo, el camino no será sencillo. La presión de las autoridades estadounidenses, especialmente de la DEA, así como las alianzas frágiles y las traiciones dentro de su círculo más cercano, amenazan con derrumbar todo lo que ha construido. Su obsesión por el poder lo llevará a enfrentar decisiones que podrían costarle lo más importante de su vida.

Así se ve Aurelio Casillas en 2026, encarnado por el actor Rafael Amaya en la décima temporada de "El señor de los cielos".

Regresan personajes clave

Además de Rafael Amaya, la temporada final contará con el regreso de personajes fundamentales para la historia. Entre ellos destacan Carmen Aub, quien vuelve como Rutila Casillas, e Isabella Castillo, retomando su papel de Diana Ahumada.

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La producción también incorporará a un amplio elenco integrado por figuras como Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Plutarco Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet y Nicolás Haza, entre muchos otros, quienes aportarán nuevas tramas y conflictos a la recta final de la serie.

La producción corre a cargo de Telemundo Studios y mantiene al equipo creativo encabezado por Luis Zelkowicz, creador y escritor de la historia. La dirección está a cargo de Danny Gavidia, Mauricio Corredor, Laura Marco y Jorge Ríos.

Con esta décima entrega, la cadena busca cerrar por todo lo alto una historia que se convirtió en una de las más premiadas y longevas de la televisión hispana.

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Será la última temporada de la serie, por lo que marcará el cierre definitivo de la historia de Aurelio Casillas. Rafael Amaya vuelve como protagonista, retomando el personaje que lo convirtió en una de las figuras más populares de la televisión latina. La temporada se estrena el 7 de julio por Telemundo a las 9pm/8c. Aurelio Casillas regresa después de desaparecer, decidido a recuperar el control de su organización. La DEA tendrá un papel clave, incrementando la presión sobre el protagonista. Carmen Aub regresa como Rutila Casillas, uno de los personajes más queridos de la franquicia. Isabella Castillo vuelve como Diana Ahumada, fortalecerá los vínculos con etapas anteriores de la historia. Habrá nuevos personajes y enemigos, lo que provocará alianzas inesperadas y conflictos internos. La lucha por el poder será el eje central de la temporada, con traiciones y enfrentamientos que pondrán en riesgo a todos los involucrados. Las nueve temporadas anteriores pueden verse gratuitamente a través de la plataforma digital y aplicaciones de Telemundo, así como en diversos dispositivos inteligentes compatibles.

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