Rafael Amaya ya se había despedido de Aurelio Casillas, el personaje al que le dio vida en la serie "El señor de los cielos", en 2024 la noticia de su adiós consternó a muchos fans porque la serie no terminaba con su partida, incluso siguió "Dinastía Casillas" sin su participación.

En enero, se dio a conocer que el actor mexicano volvería a ponerse el sombrero para encarnar a Aurelio Casillas en la décima temporada de la serie, un esperado regreso que considera "un homenaje a los fans" y que tiene "mucho material que contar".

"Esto es un homenaje a todos los fans que han estado desde la primera temporada hasta la décima (...) es para ellos y porque la pidieron", dijo Amaya a EFE en una entrevista virtual.

El personaje es la figura central de la serie, un poderoso capo del narcotráfico que logra construir un imperio criminal, aunque ha vivido una gran evolución desde su estreno en Telemundo en 2013.

En la primera temporada el personaje de Aurelio se presenta como un narcotraficante sumamente ambicioso, astuto, carismático y despiadado, cuyo objetivo principal es convertirse en el capo más poderoso de México mediante el uso de una flota de aviones para transportar droga. Esta fase inicial define los rasgos clave que construyen los cimientos de su imperio ilegal.

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Así se veía Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la primera temporada de "El señor de los cielos".

Aurelio Casillas regresará a la temporada 10 que se estrenará en el mes de julio después de desaparecer del radar de su propio clan para recuperar el poder y vengar a su familia, solo para cruzar la línea definitiva al traicionar a los suyos, desatando el colapso de su imperio.

Amaya ejercerá como productor ejecutivo además de dar vida a Casillas, lo que según el actor confiere al proyecto un toque más personal; la serie está basada en Amado Carrillo Fuentes, antiguo líder del Cartel de Juárez y cuyo sobrenombre sirve como título de la serie.

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Rafael Amaya como Aurelio Casillas en la temporada uno de la serie "El señor de los cielos".

No todo ha sido miel sobre hijuelas para el actor que este febrero de 2026 cumplió 49 años, los problemas de adicción se hicieron presentes y tuvo que internarse en una centro de rehabilitación durante unos meses; por dos años estuvo casi "invisible" en la serie.

“Tomé la decisión de pedir ayuda, me tuve que internar cinco meses; estás ahí y no te das cuenta, dices ‘yo puedo solo; el ego, la soberbia, pero la adicción es progresiva y no para, hay una resistencia”, confesó en entrevista con Telemundo.

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Conforme avanzaron las temporadas de la serie, se pudo ver a un Aurelio con más experiencia y con cambios físicos notables, una musculatura más marcada y el uso de barba oscura para esta décima temporada, de la que ya se han revelado las primeras imágenes de cómo se ve Aurelio 10 años después.

Así se ve Aurelio Casillas en 2026, encarnado por el actor Rafael Amaya en la décima temporada de "El señor de los cielos".





Rafael Amaya con Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, su hija. Instagram carmenaubfcoficial

¿En cuántas temporadas de "El señor de los cielos" participó Rafael Amaya?

Temporada 1



Temporada 2



Temporada 3



Temporada 4



Temporada 5



Temporada 6



Temporada 7



Temporada 8



Temporada 9



Temporada 10 (Última Temporada)



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