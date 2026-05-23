Comalcalco, Tabasco-. Al afirmar que habrá precio justo para el cacao en la entidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, acordó con la Unión Europea beneficiar a productores agrícolas locales del país y así fomentar la exportación de alimentos a Europa.

“El día de ayer firmamos un acuerdo comercial con Europa. Se fortalece un acuerdo comercial que ya existía para poder exportar productos agrícolas y otro tipo, de mejor manera Europa, que lo que tenemos hoy. No se cobraría ningún impuesto para exportar, por ejemplo, el cacao de México a Europa”, destacó durante la asamblea con productores de cacao del componente ‘Transformación para el Bienestar’.

La mandataria federal anunció que después de la Firma del Acuerdo Global Modernizado, celebrado con la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ayer se alcanzó un convenio que beneficiará la exportación de productos agrícolas, como el cacao, hacia ese continente.

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“¿De qué le sirve a Tabasco ese acuerdo comercial? Bueno, si nos organizamos bien con el gobernador, con María Luisa y ustedes, la producción de cacao va a tener un mejor precio, porque lo vamos a poder exportar de mejor manera a Europa. Venimos platicando con Javier de la producción de cacao en Tabasco, en efecto, el mejor cacao del mundo está en Tabasco”, aseguró.

Al destacar la construcción de la primera Planta procesadora de Chocolate Bienestar en Comalcalco, Sheinbaum dio un plazo de dos semanas al gobernador de Tabasco, Javier May; al presidente municipal Ovidio Salvador Peralta Suárez; y a la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores; con el fin de que presenten un proyecto que garantice el precio a los pequeños productores de cacao en Tabasco.

“¿Cómo vamos a hacer para que no tengamos que estar todo el tiempo subsidiando, metiendo dinero para garantizar el precio? Vamos a garantizar que el cacao tenga un valor agregado, que se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar, vinculando a todos los productores para que les llegue directo la ganancia de chocolate. Además, que se venda seco, que garanticemos eso para que sea un buen precio y para ayudar que sean realmente los pequeños productores, los que exporten a Europa a un precio justo”, dijo.

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En el predio de construcción de la planta agroindustrial Comalcalco, la titular del ejecutivo federal dijo que no hay divorcio entre pueblo y gobierno y aprovechó a criticar a sus opositores y a los columnistas de medios de comunicación que la cuestionan y expresan que es una “copia” del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por más que nos digan: ‘ay, la presidenta quiere parecerse a López Obrador’, y yo dijera: ‘ay no’… Imagínense, ¿ustedes creen que nos vamos a separar del inicio de la transformación? Jamás, somos lo mismo, somos el mismo proyecto. Se llama Cuarta Transformación de la vida pública, no hay separación entre pueblo y gobierno, tenemos principios, tenemos causa y si hacemos eso siempre vamos a salir adelante”, declaró.

Claudia Sheinbaum Pardo indicó que en gobiernos anteriores, los acuerdos comerciales sólo beneficiaban a grandes empresas y no había recursos para el pueblo: “los gobiernos llegaban cuando iba a haber elecciones y daban migajas y luego se olvidaban del pueblo”, dijo al nombrar todos los programas sociales implementados en los últimos años y el aumentó al salario mínimo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco. Foto: Presidencia de México

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La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, anunció que la construcción de la Planta procesadora de Chocolate Bienestar comenzará en septiembre de este año para que sea inaugurada en el primer semestre de 2027.

“Vamos a empezar trabajando 600 toneladas de maquila, de cacao ya seco y el planteamiento es que en 2030 la nave que se construirá nos dará para mil toneladas. Pero el planteamiento, nosotros seguimos instrucciones y esta es la inversión planteada que tenemos de 110 millones de pesos”, señaló.

Al denunciar que en administraciones anteriores había un “imperio” que acaparaba la producción y exportación de este alimento; y previo al anuncio de la presidenta de México y el mandatario estatal, pidió apoyo a Sheinbaum para acopiar, a un precio justo y sin intermediarios, a más de 17 mil toneladas de cacao de productores locales.

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“Ahorita se está pagando al pequeño productor entre 40, 50 pesos. (…) Puede haber producción todo el año, pero los esfuerzos son escasos porque no es rentable la producción, a veces no da ni para el trabajo, la mano de obra. Si logramos esto, vamos a reactivar la economía. El año pasado, la venta, lo que significó la cosecha fue un más de 181 millones de dólares… si logramos poner el precio podemos recuperar la inversión”, dijo.

May destacó la implementación de la planta agroindustrial en Comalcalco e informó que buscarán certificarla con la finalidad de que sea una huerta madre y productor semilla certificada. Además, planteó proyectos para el cuidado del medio ambiente, reforestación y conservación de fauna: “Presidenta, gracias por todo el apoyo, la solidaridad, la verdad que nunca nos equivocamos. Yo creo que las tabasqueñas y los tabasqueños decidimos bien. (…) Con esa gratitud, siempre va a contar con nosotros en la defensa de la soberanía”.

Durante la asamblea se informó que en esta región se recibieron 149 toneladas de cacao y trabajaron de forma directa con mil 300 pequeñas y pequeños productores en la entidad. Esto representó una inversión social de 32 millones de pesos, pero se espera que año con año aumente el acopio de cacao.

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Por otro lado, el programa Sembrando Vida Tabasco también busca fortalecer la producción con 270 toneladas de cacao durante 2026. A la fecha, van 224 toneladas con una inversión social de 59 millones de pesos. Los precios de estos productos van desde 220 pesos, en el caso de cacao fermentado seco y 180 pesos el lavado y seco. Por otro lado, de acuerdo con la titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Katya Ornelas Gil, Tabasco es el estado con mayor producción nacional de cacao en México.

“A través de lo que se hacen en los Centros de Acopio del Bienestar, podemos recibir el mejor cacao y recibimos el mejor cacao porque las y los compañeros trabajan de manera excelente el cacao, pero también para recibir para acopiar su cacao, tienen que pasar un proceso de calidad. Por eso se posiciona como los mejores cacaos, no solo de México, sino del mundo”, subrayó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco. Foto: Presidencia de México

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