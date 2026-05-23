La madrugada de este sábado 23 de mayo se llevó a cabo la décima edición anual de los Crunchyroll Anime Awards 2026, desde el Grand Prince Hotel Takanawa en Tokio, Japón, con invitados estrella, creadores, músicos y talentos únicos de la animación japonesa.

Tras concluir el periodo de votación, se dieron a conocer las obras que este año se ganaron el corazón del público. Este 2026, se registró una cifra récord de 73 millones de votos emitidos, donde Brasil, Alemania, India, México y Estados Unidos fueron los países con mayor participación.

Esta gala, bajo la conducción de la popular actriz de voz Sally Amaki y el presentador Jon Kabira, premió a los mejores en su área en 32 diferentes categorías, reconociendo el trabajo de mangakas, animadores, directores, artistas, actores de voz y músicos en el anime.

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Este sábado 23 de mayo se llevó a cabo la décima edición de los Anime Awards en Tokio, Japón. Foto: Chrunchyroll

¿Quiénes fueron los ganadores de este año?

A pesar de que el anime DAN DAN DAN Temporada 2 arrasó con 15 nominaciones, el premio en la categoría "Anime del año" fue para My Hero Academy Temporada Final. El galardón dorado fue entregado por el cantante The Weeknd.

Por otro lado, el premio a "Película del año" fue para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, la cual superó en taquilla a la cinta de Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc.

Los ganadores en las categorías que reconocieron desarrollo técnico, creativo y de interpretación de cada obra:

Mejor serie en curso: One Piece

Mejor serie nueva: Gachiakuta

Mejor anime original: Lazarus

Mejor animación: Solo Leveling Temporada 2 "Surge desde las sombras"

"Surge desde las sombras" Mejor diseño de personajes: Gachiakuta

Mejor director: Akinori Fudesaka y Norihiro Naganuma de Los Diarios de la Boticaria (Temporada 2)

(Temporada 2) Mejor arte de fondo: Gachiakuta

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"Demon Slayer: Castillo Infinito" ya está disponible en cines. Foto: Crunchyroll

En las categorías por género de trama que conquistaron a los televidentes los ganadores fueron:

Mejor anime de romance: La nobleza de las flores

Mejor anime de comedia: DAN DAN DAN

Mejor anime de acción: Solo Leveling Temporada 2 "Surge desde las sombras"

Temporada 2 "Surge desde las sombras" Mejor anime isekai : Re:ZERO - Comenzando una nueva vida en otro mundo

: - Comenzando una nueva vida en otro mundo Mejor anime de drama: Los Diarios de la Boticaria

Mejor anime de la vida diaria: SPY X FAMILY Temporada 3

En la categoría dedicada a personajes de historias que dejaron huella en el corazón de los fanáticos, los ganadores fueron:

Mejor personaje principal: Maomao de Los Diarios de la Boticaria Temporada 2

de Temporada 2 Mejor personaje secundario: Katsuki Bakugo de My Hero Academy Temporada Final

de Temporada Final Personaje "que siempre debemos proteger": Anya Forger de SPY X FAMILY Temporada 3

Anya Forger de Spy x Family ganó en la categoría de "personaje que siempre debemos proteger" | Fuente: Netflix

En las categorías dedicadas a la música y bandas sonoras que hicieron al espectador cantar y llorar, los ganadores fueron:

Mejor canción de anime: IRIS OUT de Kenshi Yonezu para la película Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

de para la película Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc Mejor banda sonora: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Mejor opening : On the way de Aina the End para DAN DAN DAN Temporada 2

: de para DAN DAN DAN Temporada 2 Mejor ending: I de Bump of Chicken para My Hero Academy Temporada Final

Finalmente, durante la gala también se entregó el premio en la categoría especial "Impacto Global 2026", al director de anime Tatsuya Nagamine, conocido por su trabajo en proyectos como Dragon Ball Super, One Piece o Saint Seiya Omega; falleció en agosto de 2025 a los 53 años, por problemas de salud.

Los Anime Awards celebran su 10° aniversario

Durante la premiación, los asistentes disfrutaron de una presentación musical a cargo de la cantante japonesa Toko Takahashi, quien interpretó en el escenario el tema "A Cruel Angel's Thesis", un tributo por el 30° aniversario de Neon Genesis Evangelion.

Los Diarios de la Apotecaria. (05/04/26) Foto: Toho Animation

Asimismo, el músico y actor Dean Fujioka llenó el recinto de nostalgia al interpretar el tema History Maker, tema principal del anime "Yuri!!! on ICE", conocido por ser la primera obra en recibir el premio "Anime del año" en la historia de los Crunchyroll Anime Awards.

Los galardones fueron entregados por una amplia selección de celebridades, entre ellos la actriz Asuka Saito, el cantante de k-pop TEN, el actor Winston Duke y la artista nominada al GRAMMY Young Miko. Además, la cantante mexicana DANNA también estuvo presente en la ceremonia.

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