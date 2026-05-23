La despedida de Stephen Colbert y "The Late Show" de la programación de CBS, luego de 33 años de transmisión —que Colbert condujo desde 2015—, ha marcado el cierre de uno de los programas nocturnos más exitosos en la historia de la televisión estadounidense.

La cadena televisiva anunció que el programa quedaba cancelado en julio de 2025, luego de llegar a un acuerdo millonario en una demanda impulsada por Donald Trump. A pesar de alzar especulaciones sobre presiones políticas, CBS mantuvo su postura de que la decisión de terminar con el show era exclusivamente financiera.

En su última transmisión del pasado jueves 21 de mayo, Colbert agradeció al público por convertir al programa en un éxito y por regalarle noches de diversión, crítica y comedia durante los últimos 11 años. Acompañado de Paul McCartney, Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Notaro y Ryan Reynolds, el presentador se despidió por última vez de la audiencia.

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Stephen Colbert celebró la última edición de The Late Show el pasado jueves 21 de mayo. Foto: AP Photo/Jae C. Hong, archivo.

Ahora, la franja nocturna de alto valor comercial de CBS, será tomada por Byron Allen con su programa de comedia de media hora "Comics Unleashed".

¿Quién es Byron Allen?

Byron Allen es un comediante, productor de cine y televisión y empresario estadounidense. Nació el 22 de abril del 1961 en Detroit, Michigan.

Es el fundador de la empresa de medios estadounidense Allen Media Group, la cual se dedica a la producción televisiva y cinematográfica, la radiodifusión y los medios digitales. De acuerdo con CNN es el dueño de "The Weather Channel" y recientemente adquirió acciones mayoritarias en Buzzfeed.

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Byron Allen en Pink Lady (1980). Foto: IMDb

Hizo su debut en la industria en 1979 a los 18 años, luego de ganar la oportunidad de salir al aire en "The Late Show" con Johnny Carson. Su gran oportunidad en el medio llegó en el mismo año, cuando presentó “Real People” de NBC, un programa de noticias que mostraba los perfiles de personas excéntricas alrededor de Estados Unidos.

Pasó de ser un artista a un empresario luego de desarrollar un modelo de negocios que giraba alrededor de producir programas de telerrealidad y venderlos directamente a las estaciones locales.

En 1993, creó Entertainment Studios, una compañía que produce programas de telerrealidad a bajo costo y luego los ofrece a las estaciones de televisión locales de forma gratuita a cambio de compartir las ganancias publicitarias. Posteriormente, en 2006 creó su programa de comedia "Comics Unleashed", el cual está a punto de cumplir 20 años y sigue dirigiendo.

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El programa de Byron Allen "Comics Unleashed" tomará el horario estelar de CBS. Foto: Paramount+

En una entrevista reciente para CBS News, el magnate de la industria confesó que ha invertido alrededor de un millón de dólares comprando afiliados de NBC, ABC, CBS y Fox.

También afirmó que es fan de Stephen Colbert y su toma del horario estelar de CBS es un "asunto de negocios", sin embargo, que no se meterá en temas de política: "Nada de política. Vienes, te ríes...quiero usar la comedia para unir a las personas".

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