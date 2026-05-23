El programa nocturno "The Late Show", que Stephen Colbert condujo desde 2015, tuvo su última emisión la noche del pasado jueves 21 de mayo por CBS.

La cadena televisiva anunció que la decisión de cancelar el programa tras 33 años de emisión fue exclusivamente financiera; sin embargo, diversos medios han reportado que este final al show luego de 11 exitosas temporadas, ocurre en medio de tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien Colbert siempre ha criticado duramente en las transmisiones.

El cierre del programa llegó después de que la empresa matriz de CBS, Paramount, alcanzara un acuerdo por 16 millones de dólares para resolver la demanda de Trump por una entrevista de "60 Minutes", mientras se espera la aprobación del gobierno para una venta pendiente a Skydance Media.

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Cancelan "The Late Show". Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Colbert había calificado todo este asunto como “un gran soborno" y en su clásico estilo satírico el jueves mostró un clip de un delfín haciendo chasquidos con el subtítulo: “Fue una decisión financiera”.

Esta última edición de "The Late Show" se extendió hasta casi la 1 de la mañana del viernes 22 de mayo y contó con invitados especiales como Paul McCartney, Bryan Cranston, Paul Rudd, Tim Meadows, Tig Notaro y Ryan Reynolds. La noche cerró con una interpretación de la canción "Hello, Goodbye".

#StephenColbert ends "The Late Show" by playing “Hello, Goodbye” with Paul McCartney.



(via "The Late Show with Stephen Colbert" / CBS)https://t.co/rMws5pmnyI pic.twitter.com/Hq0G4FS7XC — Variety (@Variety) May 22, 2026

Las 10 críticas más fuertes que Stephen Colbert lanzó a Trump y su administración en "The Late Show"

La respuesta de Trump a Charlottesville (2017)

Tras los disturbios supremacistas en Charlottesville, Virginia, donde murió una manifestante antifascista, Donald Trump declaró que había “gente muy buena en ambos lados”.

Durante una transmisión de The Late Show, Stephen Colbert acusó al presidente de relativizar el supremacismo blanco y dijo que su postura era “moralmente vacía”. Fue uno de los momentos en los que el conductor dejó de lado parcialmente la sátira del programa para adoptar un tono abiertamente indignado contra la Casa Blanca y Donald Trump.

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Foto: YouTube y AP

La separación de familias migrantes en la frontera (2018)

Luego de que la administración de Trump implementara la política de “tolerancia cero” que derivó en la separación de miles de niños migrantes de sus padres, Colbert dedicó varios monólogos al tema.

El conductor criticó la falta de humanidad de la medida y cuestionó el uso político de la migración. El conductor calificó la política como una de las decisiones “más crueles” del gobierno republicano.

El manejo de la pandemia de COVID-19 (2020)

Durante la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, Colbert convirtió los errores y contradicciones de Trump en un tema recurrente en el programa.

Criticó al presidente por minimizar el virus, promover información engañosa y confrontar a expertos científicos. En varias transmisiones señaló que las conferencias de prensa de Trump parecían “shows de desinformación”, mientras el número de muertos aumentaba en Estados Unidos.

Las acusaciones de fraude electoral tras las elecciones de 2020

Después de perder las elecciones de 2020 contra Joe Biden, Trump denunció sin pruebas un fraude masivo. Colbert reaccionó con dureza, acusándolo de intentar desacreditar la democracia estadounidense.

En uno de sus monólogos en el show afirmó que el republicano estaba dispuesto a “incendiar la confianza pública” con tal de mantenerse en el poder.

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Simpatizantes del entonces presidente Donald Trump escalan el muro oeste del Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 6 de enero de 2021. FOTO: AP

El asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021

La irrupción de simpatizantes de Trump en el Capitolio fue uno de los momentos más duros en la historia reciente de The Late Show.

Colbert abrió su programa con un tono serio y emocional, calificando el episodio como un ataque directo contra la democracia. También responsabilizó a Trump por haber alimentado durante meses la narrativa del fraude electoral.

Tensiones tras el inicio del segundo mandato de Trump

El “soborno” de Paramount a Trump (2025)

En julio de 2025, Stephen Colbert criticó duramente a Paramount —empresa matriz de CBS— por acordar un pago millonario relacionado con una demanda impulsada por Donald Trump.

Durante su monólogo, Colbert calificó el acuerdo como un “big, fat bribe” —“un grande y gordo soborno”—, insinuando que la compañía buscaba mantener una relación favorable con Trump mientras negociaba asuntos corporativos delicados. Días después se anunció la cancelación de The Late Show, lo que disparó especulaciones sobre presiones políticas.

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Stephen Colbert anfitrión de The Late Show. Foto: Tomada de video

“Pelea ruda” tras la cancelación de The Late Show (2025)

En su primer transmisión después de que CBS anunciara la cancelación del programa, Colbert endureció todavía más su postura contra Trump. Dijo la frase “the gloves are off” —que se traduce a "quitarse los guantes" y significa que el juego limpio ha terminado—, prometiendo que ya no moderaría sus críticas hacia el presidente.

En el mismo monólogo respondió directamente a burlas publicadas por Trump en Truth Social y lo atacó por celebrar la cancelación del programa. El momento marcó uno de los choques más abiertos entre ambos.

Respuesta directa a Trump tras cancelación de The Late Show: “Vete al car**o” (2025)

Después de que Trump festejara públicamente la cancelación de The Late Show y calificara a Colbert como “sin talento”, el conductor respondió en vivo con un insulto directo al presidente. El comentario se volvió viral porque rompió el tono habitual de sátira indirecta del presentador y mostró un nivel de confrontación pocas veces visto en televisión abierta estadounidense.

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Las críticas a la política económica y los aranceles de Trump (2025)

En marzo de 2025, Colbert dedicó parte de sus monólogos a criticar los efectos económicos de las políticas arancelarias impuestas por Trump. Lo llamó “un saco de incompetencia y malicia”, mientras hablaba de la caída de los mercados y el nerviosismo de Wall Street. El conductor también acusó al presidente de provocar inestabilidad económica para el país con sus decisiones impulsivas y discursos nacionalistas.

El discurso ante el Congreso y las “mentiras útiles” (2025)

Tras el discurso de Trump ante el Congreso en marzo de 2025, Colbert realizó un programa especial en vivo donde criticó duramente las afirmaciones del presidente y la reacción de legisladores republicanos.

Su monólogo habló de “mentiras útiles e idiotas inútiles”, acusando a aliados de Trump de celebrar afirmaciones engañosas pese a conocer los hechos. El segmento tuvo millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los comentarios políticos más virales del programa ese año.

*Con información de AP.

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