El actor surcoreano Lee Min-Ho cumplió 20 años de trayectoria en la industria de entretenimiento este 10 de mayo, desde su debut en 2006 con su participación en la serie "Secret Campus", marcando dos décadas de grandes proyectos.

La exposición "Fuego y Tradición: Festival Coreano 20 años con Lee Min Ho: Trayectoria de una estrella global" fue organizada por la comunidad de fanáticas principal del actor en México, denominadas como "Minz México Oficial".

¿Cuándo y dónde será la exposición?

Para festejar este vigésimo aniversario y convivir con otras fanáticas del actor de 38 años, el grupo organizará una exposición en homenaje a la carrera profesional de Lee Min-Ho, en el FARO Azcapotzalco Xochicalli.

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Esta exposición celebra el legado del actor Lee Min-Ho y el crecimiento global del k-drama en México. Foto: Minoz México Oficial

La Fábrica de Artes y Oficios Azcapotzalco (FARO) Xochicalli abrió sus puertas en 2019 y está ubicada en avenida Cultura Norte s/n, Unidad Habitacional "El Rosario", alcaldía Azcapotzalco, código postal 02100 en la Ciudad de México.

La exposición, que reunirá diversas fotografías, momentos emblemáticos y actuaciones inolvidables de la vida del actor, se llevará a cabo del próximo sábado 30 de mayo al sábado 13 de junio. En un horario de 12:00 a 19:00 horas.

Por su parte, la inauguración se realizará el sábado 30 de mayo, en punto de las 13:00 horas. El acceso a la muestra será completamente gratuito, por lo que solo necesitarás llevar tu gran conocimiento sobre k-dramas y cultura coreana.

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En esta muestra, realizada de la mano de la Secretaría de Cultura de CDMX, se llevarán a cabo distintas actividades, como proyecciones, juegos tradicionales de Corea del Sur y una presentación musical del Grupo Samulnori México Saewoolim, donde los asistentes podrán conocer otros ritmos.

"Con esta exposición buscamos reconocer a Corea como una nación donde las tradiciones permanecen vivas como el fuego: iluminando generaciones, preservando su historia y compartiendo su esencia con el mundo", recalcó el grupo Minoz México Oficial en redes.

Asimismo, también señalaron que buscan rendir homenaje al actor Lee Min-Ho, quien durante 20 años "ha dejado huella en millones de corazones gracias a su talento, sensibilidad y carisma, convirtiéndolo en uno de los exponentes más grandes del Hallyu (ola coreana)".

El actor de 38 años se ha ganado el cariño del público mexicano, con su participación en k-dramas como Boys Over Flowers, The Heirs, City Hunter y Personal Taste. Foto: IMDb

¿Quién es Lee Min-Ho?

Nacido el 22 de junio de 1987 en Seúl, Corea del Sur, Lee Min-Ho es un aclamado actor, cantante y modelo, ampliamente conocido por su actuación en diversas series de televisión, siendo su participación más emblemática en el k-drama "Boys Over Flowers", dando vida a Gu Jun-pyo, líder de los F4.

Antes de adentrarse al universo de la actuación, buscaba convertirse en jugador de fútbol. No obstante, tras una lesión en la escuela primaria decidió cambiar su sueño. Estudió Cine y Arte en la Universidad de Konkuk, lo que lo llevó a participar en diversos proyectos globales.

The Heirs

El rey: Monarca eterno

City Hunter

La leyenda del mar azul

Personal Taste

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