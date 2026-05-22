La noche del pasado miércoles 20 de mayo, se dio a conocer el asesinato de dos hombres, durante un ataque con armas de fuego en las inmediaciones del estadio de beisbol de los Tomateros de Culiacán en el estado de Sinaloa.

Uno de los implicados fue identificado como Mario Barreto Domínguez, cantante independiente de origen sonorense de 22 años, conocido en el gremio artístico como "Degezeta", quien se encontraba en la entidad grabando música.

De acuerdo con el informe preliminar, el artista falleció a bordo de un vehículo Nissan Versa, luego de que los atacantes abrieran fuego desde otra unidad en movimiento. Su acompañante, Ivan Marlon de 45 años murió al tratar de huir.

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Foto: Facebook

Esta fue la última publicación de "Degezeta" en Instagram

La última publicación del cantante fue el pasado 11 de mayo en la plataforma de Instagram y Facebook. Se trata de un video en formato vertical, conocido como reel, en el que promociona "Tosto Nazo", una de sus canciones de su nuevo proyecto.

El artista utilizaba a menudo estas plataformas para dar a conocer su carrera como exponente de la música urbana, reuniendo 3.4 mil seguidores en Facebook. En este último post, mostró un poco de su participación en la nueva canción.

La canción "Tosto Nazo" del cantautor Jacobbo reunió a diversos artistas independientes, considerados como "La nueva generación de la música en México". Entre ellos se encontraban Dimelo Campi, Arnu, Branly y Degezeta.

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Esta canción, lanzada el pasado 30 de abril, llamó la atención de los internautas en redes, por las referencias al uso de armas de fuego y otras actividades ilícitas. Al darse a conocer su deceso, la canción fue eliminada de las plataformas de música digitales.

"Vieran qué bonito suena cuando lo zumbo, los R-Lanza Papa yo los retumbo, traigo puro chango al aire del inframundo, no me para el gobierno nada me tumbo, sigo moviendo jale por los nopales, mis carnales en el gabacho son animales, tan’ generando feria, universales...", se escucha en la canción.

¿Quién es "Degezeta"?

Originario de Hermosillo, Sonora, Mario Barreto Domínguez de 22 años, mejor conocido entre sus seguidores como "Degezeta" era un artista de reguetón independiente, quien buscaba comenzar una carrera dentro del gremio urbano en México.

El cantante ya había colaborado anteriormente con Jacobbo. Su último tema con él "CHANEL", alcanzó las 18 mil reproducciones en YouTube. Foto: Facebook

Su primer contacto con la música fue en el rap, sin embargo, con el tiempo fue puliendo su estilo propio. Tras varios años trabajando de manera independiente, se unió recientemente a la disquera de música regional Hyphy Music Inc, fundada por José A. Martínez.

Entre sus temas más populares en la plataforma de Spotify, destacan "Welcome to the club", "Chanel", "Mentira Buena", "Wiki Wiki" y "Glopeta", su último sencillo. Su inspiración nacía de otros intérpretes, tales como Don Omar, Wisin & Yandel, Daddy Yankee y Tego Calderón.

El sello discográfico, despidió en redes al artista con un mensaje. "Nos duele muchísimo saber que hoy su voz se apaga por culpa de la violencia que estamos viviendo... Vuela alto, carnal. Aquí tu música y tu nombre no se van a olvidar", escribieron en Facebook.

Según lo explicado con la disquera, Mario habría dejado atrás su tierra en Hermosillo para instalarse en Culiacán con el objetivo de perseguir su sueño: hacer música, salir adelante y ganarse un lugar en la escena musical "mexa" con su talento.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio, ocurrido en la calle Constitución y Jesús Andrade, en la colonia Miguel Alemán, en el segundo cuadro de la capital de Sinaloa.

*Con información de Javier Cabrera Martínez

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