En los últimos días se ha difundido una grabación en redes sociales, en la que se ve a un par de visitantes extranjeros subiendo una pirámide, ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itza al oriente de la Península de Yucatán en México.

En un video compartido en foros de información locales, se puede ver a dos personas escalando el Templo de Kukulkán, ignorando por completo la normativa de seguridad impuestas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Al descender de la estructura, los implicados fueron remitidos a las autoridades municipales correspondientes. El acceso a zonas restringidas en espacios arqueológicos puede derivar en sanciones y multas económicas, según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

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FOTO: Archivo.

¿De cuánto podría ser la multa a enfrentar?

A través de la plataforma de TikTok, el usuario Eduardo (@edwar_t) compartió un video en el que se puede distinguir a dos visitantes subiendo las escaleras del emblemático edificio prehispánico conocido como "Templo de Kukulkán" o "El Castillo", la cual cuenta con una altura de 30 metros.

"Es impresionante la falta de respeto que tienen estas personas... Lamentablemente quieren hacer lo que ellos quieren, sabiendo aún que no están en su país", sentenció Eduardo en redes, mostrando su indignación ante la violación de las reglas del complejo cultural.

Aunado a ello, algunas personas que fueron testigos del suceso lanzaron reclamos a los perpetradores. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, el que realice una falta de dicha índole, se tendrá que pagar una multa administrativa que va desde los doscientos a mil días de salario mínimo general vigente. Además, otras sanciones incluyen de 3 a 10 años de prisión.

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La edificación maya, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, tiene prohibido su acceso desde el año 2008, luego de que autoridades bloquearan su ascenso con el objetivo de preservar el monumento y evitar daños a la antigua estructura, así como riesgos a turistas y visitantes.

Finalmente, el suceso ocurrió mientras trabajadores, artesanos y comerciantes locales realizaban protestas, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional bloquearan los accesos al antiguo parador turístico.

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