El surgimiento de un nuevo "Lord" en las plataformas digitales genera indignación colectiva en México. Un hombre de la tercera edad, apodado por los internautas como "Lord Donas", protagoniza un altercado verbal dentro de una sucursal de la cadena Krispy Kreme en Querétaro.

El evento escala rápidamente de un reclamo comercial a una serie de agresiones verbales, evidenciando lo que la American Psychological Association (APA) identifica como brotes de ira detonados por baja tolerancia a la frustración en entornos de servicio.

Foto: Captura de pantalla en X

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Del reclamo al insulto personal

El conflicto inicia cuando el hombre exige su pedido mediante gritos y una actitud prepotente. Según la cronología captada en el material audiovisual (con una duración de 20 segundos), el incidente se desarrolla de la siguiente manera

El sujeto increpa al joven empleado con la frase: "Me lo vas a dar o no", mientras eleva el tono de voz de forma constante, acto siguiente, una mujer que presencia el acto intenta defender al trabajador, pidiéndole que no le entregue el producto ante la falta de respeto. "No se lo des porque te está gritando", expresa la testigo.

Ante la situación, la intervención de la mujer desata la furia del hombre, quien arremete contra ella insultándola con términos como "pinche vieja metiche". A pesar de los ataques, el empleado del mostrador mantiene la calma en todo momento (evitando una confrontación mayor).

Expertos de sitios especializados como Psychology Today definen estas conductas como el "síndrome del cliente agresivo", donde el usuario siente un derecho desmedido sobre el personal de servicio.

Reacción en redes y sanción social

La tendencia de etiquetar estos comportamientos como "Lord" o "Lady" responde a un mecanismo de denuncia ciudadana. De acuerdo con el Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, estas etiquetas funcionan como una forma de justicia digital en comunidades donde la autoridad formal no interviene de inmediato.

La viralización de este caso conlleva las siguientes consecuencias:

Sanción moral: El sujeto es identificado y exhibido públicamente, generando un estigma inmediato en su localidad. Debate laboral: El video reabre la discusión sobre la protección y seguridad que las empresas deben brindar a sus empleados frente a clientes hostiles. Historial digital: Según el Pew Research Center, este tipo de evidencias crean un registro permanente que afecta la reputación de los involucrados a largo plazo.

"El señor dijo que no se iría hasta obtener su producto", mencionan los reportes en redes sociales, subrayando una terquedad que, gracias a la tecnología móvil, terminó por convertirlo en el centro de las críticas a nivel nacional.

🍩🚨 “¡Deme mis donas!”: Cliente estalla en Krispy Kreme y redes lo bautizan como #LordDonas 😳



Un adulto mayor protagonizó una escena viral dentro de una sucursal de Krispy Kreme luego de molestarse presuntamente por un problema con su pedido. Entre reclamos y gritos, clientes… pic.twitter.com/NLBdSra2en — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) May 21, 2026

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