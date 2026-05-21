El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Oscar Cantón Zetina, anunció que las reformas en material judicial y electoral, aprobadas en la actual legislatura, no serán dictaminadas por la de Estudios Legislativos, encabezada por Enrique Inzunza.

En entrevista, dio a conocer que en esta ocasión se determinó que sea la Comisión de Estudios Legislativos Primera a cargo de Manuel Huerta quien dictamine durante el periodo extraordinario de sesiones.

Además, Canton Zetina negó que esta decisión se deba a que Inzunza no se ha presentado al Senado desde el pasado 29 de abril y justificó la medida al asegurar que de lo que se trata es de distribuir el trabajo legislativo entre diferentes comisiones.

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“Ese es un criterio que utiliza la Mesa Directiva y que le va turnando muchos asuntos a todas las comisiones. Unos los manda a la primera, otros a la simple de Estudios Legislativos, y luego a la segunda. En fin, se va dividiendo el trabajo. Ahora le tocó a la primera y así está bien turnado”, apuntó.

Acerca de la ausencia de Enrique Inzunza Cázarez, dijo que será una decisión personal si solicita licencia o no para el periodo extraordinario, el cual comienza el próximo 26 de mayo, y se negó a opinar qué debería hacer el legislador sinaloense.

“Es una decisión de él, personal. Él es el que debe decidir si viene o no viene. Yo no estoy para dar clases de ética ni de política, ni nada, simplemente yo me parto por la realidad y cada uno toma sus decisiones. (…) Yo estoy seguro que él hará lo que mejor corresponda a sus intereses y cuidando los intereses del Senado de la República también”, señaló.

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“Yo respeto a mi compañero senador Enrique Inzunza, a quien siempre he calificado que ha sido un buen legislador, un buen compañero en los trabajos legislativos, pero hasta ahí llega mi declaración”, indicó.

Cuestionado sobre la importancia de contar con el voto de Inzunza para aprobar las iniciativas del periodo extraordinario, Oscar Cantón Zetina aseguró que todos los votos son importantes. “Hay que recordar que representamos a una entidad federativa, todos son importantes, pero nadie es indispensable”, enfatizó.

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