La tarde de este jueves, se dictó la apertura del juicio oral de Uriel “N”, el sujeto acusado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y posteriormente a una joven de 25 años, el 4 de noviembre de 2025, en calles del Centro Histórico, sin embargo, el proceso es por el caso en agravio de la segunda víctima, Aidé Guadalupe.

El juicio es por el delito de abuso sexual cometido en contra de Aidé, quien denunció a Uriel el mismo día en que se registró el acoso a Sheinbaum Pardo, motivo por el cual fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Fuentes ministeriales informaron que la apertura se realizó en los Juzgados Orales de la colonia Doctores, luego de que un juez de control encontró los elementos suficientes para vincularlo a proceso en noviembre pasado.

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Anteriormente, un juez negó la unificación de las carpetas de investigación por el caso de Claudia Sheinbaum y Aidé Guadalupe, por lo que los casos serán llevados por separado.

Además, el juzgador determinó prisión preventiva para Uriel, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Uriel “N” también debe enfrentar el proceso por el delito de acoso cometido contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

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