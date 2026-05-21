El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para fomentar el uso responsable de los celulares en los salones de clase de primarias y secundarias.

El dictamen, avalado por unanimidad, modifica la Ley de Educación de la Ciudad de México para promover el aprendizaje digital, fomentando el uso responsable y consciente de las tecnologías de la información. Además, se buscan impulsar estrategias para el desarrollo de capacidades que permitan el uso crítico e informado de las tecnologías de la información y dispositivos electrónicos, a efecto de promover la formación de habilidades para analizar, evaluar y utilizar la información disponible en entornos digitales de manera responsable y reflexiva.

Al fundamentar el dictamen, la diputada panista Claudia Montes de Oca comentó que el uso excesivo y descontrolado de celulares y pantallas dentro del espacio educativo afecta el aprendizaje, la convivencia y la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

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“El dictamen no busca satanizar la tecnología ni rezagar a modelos educativos alejados de la innovación; al contrario, reconoce que vivimos en una era digital y que nuestros niños y jóvenes necesitan herramientas tecnológicas para aprender, desarrollarse y participar en el mundo actual. Lo que se plantea es educar para el uso responsable, consciente y crítico de la tecnología”, apuntó.

Y añadió: “Se propone reformar el artículo 7 de la Ley de Educación, para incorporar el principio de aprendizaje digital responsable, promoviendo hábitos saludables que permitan aprovechar la tecnología sin que se convierta en un factor de distracción o afección emocional. Se fortalecen las facultades de la Secretaría para impulsar estrategias orientadas a que los estudiantes no solo consuman información, sino que aprendan a analizar, evaluar y utilizar de manera reflexiva y segura”.

Aclaró que este dictamen no prohíbe de manera absoluta los celulares y elimina cualquier enfoque punitivo o de sanción automática, pues entienden que solo prohibir el uso de dispositivos no resuelve el problema de fondo; además, dijo, una restricción absoluta podría entrar en contradicción con el mandato constitucional de incorporar la tecnología y la innovación en los procesos educativos, “por eso optamos por una regulación equilibrada, pedagógica y preventiva.

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Al respecto, la legisladora panista Laura Álvarez recordó que en febrero presentó una reforma para prohibir el uso de celulares en las escuelas, por lo que dijo que el dictamen avalado es mucho menos ambicioso.

“No se acerca al alcance que buscaba la propuesta original; el texto aprobado se limita principalmente a establecer estrategias de aprendizaje digital y acciones para fomentar el uso responsable de las tecnologías y sí, va en ese sentido correcto, pero falta muchísimo por hacer en esta ciudad. Si bien, el dictamen reconoce que existen riesgos asociados al uso excesivo de celulares y pantallas para las y los menores y reconoce también que las autoridades educativas tienen que tomar cartas en el asunto, faltan lineamientos claros y una óptima más estricta, que no solo reconozca el problema, sino actúe para combatirlo”, indicó.

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JACL/cr