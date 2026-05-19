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Ecatepec, Méx.-Para disminuir las afectaciones que provocarán las lluvias en esta temporada, el destina 533 millones de pesos a , informó la alcaldesa Azucena Cisneros.

En conferencia de prensa, la edil dijo que la inversión forma parte del , que despliega 130 unidades y mil 300 trabajadores. Las acciones incluyen la limpieza de drenajes y colectores, por lo que las autoridades realizan supervisiones semanales de estos sistemas.

Los trabajos ya permitieron retirar más de un millón de cubetas de lodo, equivalente a 2 mil 300 metros cúbicos de sedimentos, basura y lodo acumulados. Las cuadrillas atienden avenidas principales y laterales de manera continua. En lo que va del año se rehabilitaron 41 socavones y 63 calles.

La mandataria destacó que el año pasado su gobierno destinó 118 millones de pesos para el mismo rubro y este año serán 533 millones de pesos. Foto: Especial
La mandataria destacó que el año pasado su gobierno destinó 118 millones de pesos para el mismo rubro y este año serán 533 millones de pesos. Foto: Especial

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Ecatepec fue durante mucho tiempo un punto crítico de inundaciones. Hoy se atienden barrancas, canales y vasos reguladores todo el año, sin esperar a la temporada de lluvias”, afirmó la edil.

Las obras se coordinan con el gobierno estatal encabezado por Delfina Gómez Álvarez y el federal de Claudia Sheinbaum.

Cisneros Coss dio a conocer que el gobierno municipal trabaja en dos frentes, uno es atender las emergencias de inmediato y el otro transformar la infraestructura hidráulica, abandonada y sin mantenimiento durante años.

"Sabemos que no basta con reaccionar cada vez que llueve. Si queremos que Ecatepec cambie de verdad, tenemos que resolver el problema desde el fondo", mencionó la alcaldesa. Foto. Especial
"Sabemos que no basta con reaccionar cada vez que llueve. Si queremos que Ecatepec cambie de verdad, tenemos que resolver el problema desde el fondo", mencionó la alcaldesa. Foto. Especial

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“Hemos desazolvado 902 kilómetros de tubería, una extensión que equivale a casi seis veces el tamaño lineal del municipio de Ecatepec. Hemos retirado más de un millón de cubetas de lodo. Atendido 41 socavones y rehabilitado 63 calles”, detalló.

Aseguró que en 2024 la anterior administración municipal invirtió solamente 14 millones de pesos en materia hidráulica, en tanto que el año pasado su gobierno destinó 118 millones de pesos para el mismo rubro y este año serán 533 millones de pesos (cuatro veces más que en 2025), cifra histórica que se logró con respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Cisneros Coss reconoció que con estas acciones responden a una de las principales demandas de la población de Ecatepec, que es prevenir y atender las inundaciones, así como recuperar infraestructura que durante años estuvo abandonada.

Francisco Reyes Vázquez, director SAPASE, explicó que la alcaldesa decidió invertir en drenaje, aunque “son obras que no se ven, pero que se sienten”. Foto: Gisela González.
Francisco Reyes Vázquez, director SAPASE, explicó que la alcaldesa decidió invertir en drenaje, aunque “son obras que no se ven, pero que se sienten”. Foto: Gisela González.

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“Hoy tenemos cárcamos operando, equipos vactor, retroexcavadoras y cuadrillas atendiendo encharcamientos, destapando coladeras, apoyando a familias y rehabilitando vialidades”, mencionó.

“Sabemos que no basta con reaccionar cada vez que llueve. Si queremos que Ecatepec cambie de verdad, tenemos que resolver el problema desde el fondo. Por eso arrancamos una inversión histórica en infraestructura hidráulica”, dijo.

Francisco Reyes Vázquez, director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), explicó que la alcaldesa decidió invertir en drenaje, aunque “son obras que no se ven, pero que se sienten”.

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Recordó que el año pasado los gobiernos federal, estatal y municipal, junto con SAPASE invirtieron más de 100 millones de pesos en cárcamos y drenaje. Mientras que este año, la administración municipal destinó más de 500 millones de pesos en esta materia, donde se destaca la adquisición de equipo, como siete vactor.

“Creo que ningún municipio del Estado ha comprado siete equipos con la mejor tecnología durante muchos años (…). Esas son las cosas que hoy nos están ayudando a ir mitigando la problemática que vamos a enfrentar” durante la temporada de lluvias, expresó.

vr/cr

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