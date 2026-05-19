El Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) de la Ciudad de México, alista capacitaciones para personas que manejen scooters, y otros vehículos eléctricos —conocidos como vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE)— los cuales deberán contar con placas para circular en la Ciudad de México, a partir de julio próximo.

Así lo confirmó la directora general de dicho instituto, Guadalupe Ramos Sotelo, al dar un informe de las capacitaciones en distintas áreas que ha impartido el ICAT, incluidas las que se brindan a motociclistas.

“Estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Movilidad para sumar a esos resultados de los cursos para actualizar efectivamente todo este trabajo de transporte eléctrico, estamos trabajando muy arduamente para sumar a eso”, dijo.

Los vehículos eléctricos deberán contar con licencia para circular en la CDMX a partir de julio próximo. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

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Lo anterior, luego de que la Secretaría de Movilidad anunció que a partir del 1 de julio de 2026, todos los vehículos eléctricos nuevos que se vendan en la ciudad tendrán la obligación de emplacarse; mientras que los dueños vehículos anteriores a esa fecha, tendrán oportunidad de obtener sus placas entre el 1 de julio y el 20 de noviembre.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, Roberto Palomo Regino, director de Desarrollo de Competencias, señaló que el ICAT “está preparado” para atender a quienes busquen este tipo de certificación y ya se trabaja de la mano con la Semovi para avanzar en los lineamientos al respecto.

Este tipo de capacitación para personas que manejan vehículos eléctricos podría realizarse en línea para facilitar que la población pueda recibirla sin dejar de trabajar o atender a sus familias, sugirió María Esmeralda Martínez, directora de Alianzas Estratégicas.

Se ha certificado a 2 mil 683 personas motociclistas en el Estándar de Competencia E31331. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Estamos siendo proactivos y considerando (...) cómo podemos prepararnos en materia de capacitación para que cuando se solicite la participación del área de capacitación, nosotros ya tengamos bosquejado, con base en la información que hay, algo que le pueda servir a la Semovi en esta colaboración que tenemos por ellos”, indicó.

Más de 2 mil 600 motociclistas certificados

En conferencia de prensa, la directora general precisó que en el último año, el ICAT, en colaboración con la Secretaría de Movilidad certificó a 2 mil 683 personas motociclistas en el Estándar de Competencia E31331, requisito obligatorio para obtener la licencia tipo A1 o A2.

De acuerdo con las autoridades, el 90% de los motociclistas certificados en algunos de los tres centros evaluadores que hay en la CDMX, son hombres.

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Además, quienes reciben estas capacitaciones provienen principalmente de las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa, así como del sur de la ciudad, tras la apertura del Centro Evaluador de Motociclistas de la alcaldía Milpa Alta.

vr/cr