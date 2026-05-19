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Tlalnepantla, Méx.- Un hombre fue detenido tras incendiar una camioneta tipo urvan en la que viajaba mientras realizaba carga de combustible en una gasolinera.

Los hechos se registraron en San Bartolo Tenayuca. De acuerdo a las primeras versiones, el hombre, de más de 30 años, era trasladado a un anexo.

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En el lugar, personal de la estación de gasolina intentó sofocar el incendio para evitar mayores afectaciones.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron para controlar la emergencia. En tanto, autoridades de seguridad detuvieron al presunto responsable

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