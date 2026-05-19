Naucalpan, Méx.— “Lo que se hizo es un esfuerzo muy grande para afianzar el objetivo que tenemos que es: dignificar la vida de los ciudadanos”, declaró la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tras encabezar la inauguración de la Reconstrucción de Periférico Norte, desde las Torres de Satélite.

Destacó el trabajo de los presidentes municipales de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza, quienes se sumaron al proyecto de rehabilitación.

“La idea de esta obra era arreglar la pavimentación, el camino. Pero en reuniones entre los presidentes municipales se acordó que ellos iban a apoyar para arreglar banquetas, iluminación, la mejora de áreas verdes, así como la instalación de cámaras de seguridad”, dijo la mandataria.

Gómez Álvarez agradeció el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien destinó recursos para mejorar la zona oriente, lo que favoreció la intervención del estado en otras partes de la entidad.

Indicó que la reconstrucción del Periférico Norte es el inicio de una serie de obras a trabajar como parte del proyecto integral “2026, Año de las Obras en Edoméx”.

“Tenemos pendiente el Mexicable que se construye en Naucalpan, también otras carreteras que se están interviniendo y les vamos a dar cuenta de lo que se está realizando”, señaló.

Actualmente, el Gobierno del Estado de México interviene el Camino 202 que va de Ocoyoacac a Tenango del Valle.

Además de la Avenida Aeropuerto, López Portillo y Alfredo del Mazo, en el Valle de Toluca. En el oriente trabajan en la Vía Morelos, Avenida Central y se construye “la Vialidad Mexiquense que conectará Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec para tomar Tecámac, Tonanitla y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”, dijo el director de la Junta de Caminos, Joel González Toral.

Obra en Periférico

La inversión destinada para la rehabilitación de Periférico Norte fue de mil 263 millones de pesos, que incluyó el reencarpetado de 108 kilómetros de la vialidad, desde Tepotzotlán hasta Naucalpan, en los límites con la Ciudad de México, detalló el director de la Junta de Camino del Estado.

“Desde el momento que se estableció la etapa de intervención no sufrió ningún incremento la inversión destinada. Este es un claro ejemplo del cuidado de las finanzas”, dijo el funcionario.

La reconstrucción tuvo una duración de cuatro meses y medio; incluyó la aplicación de pintura en 432 km, se instalaron 14 mil 400 bialetas, fortaleciendo la seguridad de usuarios. Además, se llevó a cabo la limpieza en camellones y se dio mantenimiento de infraestructura hidráulica.

En coordinación con la Comisión de Agua del Estado de México, se retiraron mil 800 toneladas de azolve y basura del drenaje, dijo el reporte del director de la Junta de Caminos de la entidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.