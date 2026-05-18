Royal Caribbean, la empresa detrás del proyecto “Perfect Day México” en Mahahual, Quintana Roo, se pronunció respecto a las inquietudes y comentarios en relación a la supuesta destrucción de la zona ambiental.

En su comunicado expresaron que durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existe oposición al desarrollo turístico, por lo que solicitó a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, realizar una revisión exhaustiva y aseguró que el gobierno federal no aprobará ningún proyecto turístico que represente un riesgo para el ecosistema.

Asimismo, la empresa reconoció la presencia de una polémica por el desarrollo de “Perfect Day México”, por parte de activistas ambientales y habitantes locales, debido a su preocupación por el impacto de la obra en manglares, arrecifes coralinos y fauna silvestre de la región.

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Explicaron que Mahahual es una pequeña comunidad pesquera con menos de tres mil habitantes, rodeada de selva y ecosistemas marinos considerados sensibles, por lo que diversos grupos ambientalistas advierten que la construcción del proyecto podría ocasionar daños permanentes al entorno natural y alterar la dinámica ecológica de la zona.

Más de 2 millones de firmas piden cancelar proyecto en Mahahual

Igualmente, declararon su conocimiento de la petición publicada en Change.org, titulada “@Claudiashein: Salvemos Mahahual: detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean”, que acumula más de 2 millones 500 mil de firmas para exigir la cancelación inmediata del desarrollo turístico.

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Proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean (18/05/2026). Foto: Royal Caribbean

Proyecto fue sometido a evaluación ambiental, aseguran

Ante los hechos, Royal Caribbean defendió que el proyecto ya fue sometido a una evaluación de impacto ambiental presentada desde el año pasado y que actualmente sigue el proceso de revisión federal correspondiente en México.

“Para aclarar, nuestra evaluación de impacto ambiental se presentó el año pasado y está siguiendo el proceso federal correspondiente, al que se refirió hoy el Presidente”, explicó un portavoz de organización.

De acuerdo su blog, antes de que comenzaran las obras de desarrollo, Royal Caribbean Group presentó una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral.

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Entre las medidas planteadas por la naviera mencionan:

Conservación del 100% de los manglares existentes en el área

Preservación de más del 64% del terreno como zonas naturales

Programas de rescate, traslado y reubicación de especies de fauna silvestre de baja movilidad presentes en el sitio.

Rescata, gestiona y reubica la flora autóctona mediante acciones de rescate y trasplante que cumplen con la normativa mexicana

Proteger el Arrecife Mesoamericano y no realizará dragados en las estructuras actuales del arrecife ni en sus alrededores

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales sólidas para mejorar la capacidad local de gestión de residuos, en colaboración con las autoridades locales.

Gestión de residuos mediante el reciclaje, el compostaje y la eliminación responsable

Cumplimiento de las restricciones medioambientales que se supervisarán a través del Programa de Supervisión Medioambiental

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Planes para Perfect Day México siguen adelante, afirma Royal Caribbean

Aclararon que el proyecto aún se encuentra en etapas iniciales de construcción. Aunque originalmente estaba previsto para inaugurarse en septiembre de 2027, el presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International, Michael Bayley, informó recientemente que el desarrollo abrirá en dos fases.

La primera etapa iniciará operaciones durante el último trimestre de 2027, mientras que el resto de las atracciones y servicios serán inaugurados gradualmente a lo largo de 2028.

Para finalizar agregaron que "según las recientes declaraciones de Michael Bayley y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, parece que los planes para Perfect Day Mexico siguen adelante según lo previsto".

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