Caso “Perfect Day”; 5 cosas que debes saber sobre Mahahual, el puerto mexicano que se volvió viral por megaproyecto acuático

En las últimas semanas el nombre de Mahahual se ha hecho viral a través de plataformas digitales, pues usuarios e internuatas alrededor de todo el país se encuentran uniendo fuerzas para impedir la construcción del megaproyecto Perfect Day México, en la localidad de Quintana Roo.

Esta propuesta, de la empresa de cruceros Royal Caribbean, pretende replicar el éxito de su parque CocoCay en Las Bahamas. De acuerdo con la compañía desarrolladora, el parque acuático abrirá en 2027, tendrá más de 30 toboganes, piscinas, restaurantes, etc., y recibirá alrededor de 20 mil turistas al día en este puerto.

Desde el anuncio de su construcción, activistas y especialistas han encendido alarmas sobre el grave e irreversible impacto ambiental que provocaría el proyecto en más de 90 hectáreas de selva y manglares de Mahahual, así como para las cientos de especies de flora y fauna que habitan la región, entre las cuales hay decenas en peligro de extinción.

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Foto: CPTQ

5 cosas que debes saber sobre Mahahual

La oposición de usuarios al proyecto Perfect Day México no nace del rechazo al desarrollo en el país, sino de una profunda preocupación por el impacto ambiental que la construcción tendrá, pues, en caso de aprobarse, estarán en riesgo cientos de especies y un sistema clave para la protección natural frente a huracanes.

Especialistas, activistas e internuatas han denominado a este proyecto como un "ecocidio", y el actual debate ha hecho vital tener presente la importancia de los ecosistemas irremplazables que hay en Mahahual, más allá de la derrama económica que el proyecto dejaría en el país y de la creación de empleos.

1. Alberga el segundo arrecife de coral más grande del planeta

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Mahahual alberga parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo.

El sistema se extiende a lo largo de cuatro países y más de mil kilómetros de costas, convirtiéndolo en el arrecife transfronterizo más grande del mundo.

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Mahahual es el hábitat natural de decenas de especies en peligro de extinción, como el jaguar y las tortugas marinas. Foto: Canva y Gobierno de México

2. Es el hábitat natural de especies en peligro de extinción

Parte de su importancia radica en que es el hábitat natural de una variedad de especies acuáticas, como mantíes, tortugas marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que se encuentran en peligro de extinción.

Asimismo, la selva y los manglares de la región son el hogar de grandes felinos como el jaguar, el ocelote, jaguarundi, tigrillo, y otros animales como tapir, mono araña, etc.

3. Funciona como una barrera de protección natural en el Caribe Mexicano

De acuerdo con la Fundación Aquae, los manglares de Mahahual son ecosistemas costeros indispensables que protegen contra la erosión en zonas litorales y evitan las inundaciones provocadas por huracanes.

Asimismo, retienen sedimentos y contaminantes, mejorando la calidad del agua que llega a los océanos y protegiendo a los arrecifes de coral. Su desmantelamiento y destrucción podrían incrementar la fuerza con la que los fenómenos naturales golpean a los pueblos y localidades de la zona.

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Los manglares son aliados que capturan carbono, resguardan vidas y fortalecen el vínculo entre las personas y la naturaleza. (Foto: Octavio Aburto)

4. Ayuda a mitigar el cambio climático

Los manglares de Mahahual también son sumideros de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2); pueden absorber y almacenar hasta cuatro veces más carbono que los bosques terrestres tradicionales, lo cual ayuda a mitigar el cambio climático.

5. Su conservación es de importancia para la economía local

El turismo es una de las actividades económicas más importantes de Mahahual y depende principalmente de la preservación de sus playas, arrecifes y manglares.

Según especialistas, el turismo masivo, como el que se pretende generar con el proyecto Perfect Day México, pondría en riesgo la economía local. De la misma manera, las estrategias locales de restauración y protección de los ecosistemas pueden replicarse en otras áreas de México y tomarse como un ejemplo de manejo sostenible de la costa.

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Banco Chinchorro, en Mahahual, es un atolón que forma parte del Arrecife Mesoamericano. Fotos: Pepe Dive Mahahual

"Salvemos Mahahual", la petición que ya acumula más de 2 millones de firmas

Asociaciones ambientalistas como Greenpeace México, entre otras, se han dedicado a informar sobre las amenazas que el proyecto generará en la región y a levantar la voz en contra de la construcción del parque acuático.

La petición "@Claudiashein : Salvemos Mahahual — Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean" de Change.org, ya cuenta con más de 2 millones 500 mil firmas digitales de usuarios que exigen que no se desplace a la población local de Mahahual, no se permita la destrucción masiva de biodiversidad en el puerto y la cancelación inmediata del proyecto (que generará enriquecimiento casi exclusivo para empresa multinacional).

Puedes firmar la petición por la protección de Mahahual AQUÍ, o entrando directamente a https://www.change.org/p/claudiashein-salvemos-mahahual-detengamos-el-proyecto-destructivo-de-royal-caribbean.

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