¿Cómo es Tehuitzingo, Puebla, municipio donde fueron asesinados 10 integrantes de una familia?; aquí te lo decimos

La violencia estremeció a la población poblana durante la madrugada del domingo 17 de mayo, luego de que 10 integrantes de una familia fueran asesinados a balazos dentro de un rancho en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo, Puebla. El ataque, que dejó entre las víctimas a hombres, mujeres y menores de edad, provocó un despliegue de seguridad en la región.

Las primeras investigaciones apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un conflicto familiar, aunque las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil exacto y dar con los responsables.

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¿Qué pasó en Tehuitzingo, Puebla?

De acuerdo con los reportes preliminares, un grupo de sujetos armados irrumpió en un rancho ubicado en la comunidad de Texcalapa y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que elementos policiacos acudieron al inmueble donde ocurrieron los hechos tras recibir el reporte. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

Tras la masacre, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona para localizar a los responsables y recabar pruebas.

Dentro del rancho se observó que elementos de la Guardia Nacional estaban afuera de una casa; la policía estatal custodiaba otro inmueble. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

¿Dónde está Tehuitzingo y por qué es importante en Puebla?

Tehuitzingo es uno de los 217 municipios del estado de Puebla y forma parte de la región conocida como Mixteca Baja poblana, dentro del Valle de Matamoros. Se localiza al sur del estado y limita con municipios como Ahuatlán, Acatlán, Chinantla, Axutla e Izúcar de Matamoros.

Tehuitzingo, Puebla. Foto: Google maps

La zona se caracteriza por tener una combinación de valles y áreas montañosas pertenecientes a la Sierra Mixteca, además de ser atravesada por el río Atoyac, uno de los afluentes más importantes que alimentan al río Balsas.

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En la parte norte del municipio predominan las tierras cálidas aptas para cultivos como la caña de azúcar, mientras que en otras comunidades se desarrollan actividades agrícolas enfocadas en la producción de maíz, sandía y papaya gracias a sistemas de riego abastecidos por presas de la región.

Tehuitzingo, Puebla. Foto: Google maps

¿Cómo es la vida en Tehuitzingo?

La cabecera municipal de Tehuitzingo está dividida en cuatro secciones o barrios tradicionales, cada uno con actividades económicas y festividades propias que forman parte de la identidad local.

La Primera Sección destaca por su actividad comercial y por una de las celebraciones religiosas más conocidas del municipio, relacionada con la Virgen de Guadalupe. La Segunda Sección mantiene una fuerte relación con la agricultura y alberga el panteón municipal, además de celebrar a San José cada 19 de marzo.

Por otro lado, la Tercera Sección es reconocida por la construcción y la producción de flor de cempasúchil, mientras que la Cuarta Sección sobresale por la elaboración y comercialización de alfarería, una de las actividades artesanales más representativas de la zona.

- Con información de Édgar Ávila

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