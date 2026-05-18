Pensiones Bienestar 2026: ¿qué letra recibe su depósito HOY, 18 de mayo?; entérate aquí

Este lunes 18 de mayo la Secretaría del Bienestar arranca con la tercera semana de realización de depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026.

Estos programas, fomentados por el gobierno federal, buscan impulsar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.

Para el año en curso las autoridades han establecido los siguientes montos:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

¿Quién recibe su depósito HOY, 18 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este lunes 18 de mayo le corresponde recibir su apoyo económico a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra "M".

Debido a la magnitud de beneficiarios con esta inicial, las dispersiones para los derechohabientes se dividieron en dos días, y este lunes se logrará la cobertura completa de derechohabientes.

A siete días hábiles de que concluya el periodo de depósitos para este tercer bimestre, el calendario continuará de la siguiente manera:

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

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Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

Es importante recalcar que el apoyo económico se deposita directamente a las cuentas de cada beneficiario y que se puede accesar al dinero retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o pagando con la tarjeta.

Asimismo, se recuerda a los beneficiarios que no es necesario acudir inmediatamente a retirar su dinero y que pueden monitorearlo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

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