Puebla.— Unas 10 personas, entre ellas seis integrantes de una familia, fueron asesinadas a tiros en un rancho de la comunidad de Texcalapa, municipio de Tehuitzingo, en la región de la Mixteca.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, y de acuerdo con información de las autoridades municipales, las víctimas son seis hombres, tres mujeres y un menor de edad.

La fiscal general del Estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, declaró que tienen “como línea de investigación que fue un tema familiar. Estamos haciendo esas investigaciones, esas indagatorias (…) ya tenemos una línea de investigación”.

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Dentro del rancho se observó que elementos de la Guardia Nacional estaban afuera de una casa; la policía estatal custodiaba otro inmueble. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

“Desde que tuvimos conocimiento del evento, nos trasladamos al lugar, hicimos el levantamiento de cuerpos; estamos en estos momentos haciendo todo el barrido dentro de la zona en la que sucedieron estos hechos”, explicó la funcionaria.

“Tiene unas horas que sucedió el hecho, no puedo darles mayor información al respecto, más que ya tenemos una línea de investigación y se hizo el levantamiento de los cuerpos”, indicó.

Aclaró que seis de los fallecidos pertenecen a una sola familia, y cuatro más eran trabajadores del lugar, además de que entre las víctimas hay un menor de edad.

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En la entrada de la comunidad del municipio de Tehuitzingo fue instalado un retén de la policía estatal. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que elementos de la policía municipal acudieron al inmueble tras recibir el reporte de una persona que encontró a las personas sin vida.

“Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, una mujer que era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto”, expuso.

FGE inicia carpeta de investigación

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno activaron protocolos de atención e investigación.

Precisó que elementos de la policía estatal y municipal, Sedena y la Guardia Nacional, además de autoridades de la fiscalía del estado desplegaron un operativo en busca de los responsables.

La dependencia también expresó su solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas y refrendó su compromiso con cero impunidad para este tipo de hechos.

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Hasta la noche de este domingo no se había dado a conocer la identidad de las víctimas; extraoficialmente se dijo que el dueño del rancho está entre ellas.

El operativo

En la localidad de Texcalapa, EL UNIVERSAL pudo constatar que elementos de la policía estatal montaron un operativo a la entrada, donde también había un helicóptero que sobrevolaba el municipio.

Dentro de la propiedad donde ocurrió el multihomicidio, conocido por los lugareños como “El ranchito”, se pudo ver dos construcciones, una de ellas estaba custodiada por agentes estatales; afuera de la otra había una patrulla de la Guardia Nacional.

También se observó a elementos estatales y federales haciendo recorridos en el municipio.

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