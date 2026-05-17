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Rescatan a cuatro personas atrapadas de un elevador de la Torre Latinoamericana; no se reportan lesionados
El heroico cuerpo de bomberos de la CDMX informó que se rescataron a cuatro personas atrapadas en un ascensor de la Torre Latinoamericana la noche del domingo 17 de mayo.
El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X (antes Twitter) informó que ninguno de los individuos presentó lesiones, aunque se desconoce cuánto tiempo permanecieron atorados en el elevador, ni cuáles fueron las causas.
Debido a la oscuridad de la zona, los bomberos usaron una serie de linternas para rescatar a las personas, además de guiarlos para evitar tocar los cables eléctricos del ascensor.
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