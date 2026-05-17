El heroico cuerpo de bomberos de la CDMX informó que se rescataron a cuatro personas atrapadas en un ascensor de la Torre Latinoamericana la noche del domingo 17 de mayo.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, a través de su cuenta de X (antes Twitter) informó que ninguno de los individuos presentó lesiones, aunque se desconoce cuánto tiempo permanecieron atorados en el elevador, ni cuáles fueron las causas.

Debido a la oscuridad de la zona, los bomberos usaron una serie de linternas para rescatar a las personas, además de guiarlos para evitar tocar los cables eléctricos del ascensor.

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#AlMomento, informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana.

No se reportan personas lesionadas.#ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/H6WyHTdf5s — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 18, 2026

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