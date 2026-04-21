Fuerte incendio en inmediaciones del Mercado Sonora moviliza cuerpos de emergencia; fuego consume puestos semifijos

Esta noche se registra un incendio en una zona de puestos semifijos ubicados en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, en inmediaciones del Mercado de Sonora.

Imagen satelital del Mercado de Sonora en la alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Google Maps

“Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugada”, informó el jefe vulcano, Juan Manuel Perez Cova a través de su cuenta de X.

Se registra incendio en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, en inmediaciones del Mercado de Sonora. Foto: Especial

Elementos del Cuerpo de Bomberos ya se encuentran trabajando en la zona.

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Informo que estamos en la calle Adolfo Gurrión, en la Colonia Centro, para atender un incendio que involucra puestos semifijos. Continúo informando. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/9HDsrH1Ywo — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) April 22, 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que equipos de Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizan labores para extinguir el incendio de puestos semifijos que tiene lugar la noche de este martes cerca del Mercado de Sonora.

“Equipos de trabajo de @SGIRPC_CDMX, @Bomberos_CDMX y @SSC_CDMX se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora”, escribió en su cuenta de X.

A la par, indicó la mandataria, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) continúa con el operativo Tlaloque en distintos puntos de la ciudad por las lluvias registradas esta noche.

“Seguimos informando”, concluyó.

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La alcaldía Álvaro Obregón envió dos pipas de 10 mil y 15 mil litros para apoyar en el incendio en la alcaldía de Venustiano Carranza.

Foto: Especial

Policías capitalinos brindan seguridad perimetral y proporcionan una pipa de agua en la calle de Cabañas esquina Juan Cuamatzin, en la alcaldía Venustiano Carranza, para ayudar en los servicios de emergencia para sofocar un incendio en puestos semifijos en las inmediaciones del Mercado Sonora.

Se desalojó a los habitantes de un edificio aledaño.

De acuerdo con un reporte de Foto TV, las autoridades el incendio inició en la calle Rosario y se extendió en menos de 15 minutos hacia la avenida Fray Servando Bando Teresa de Mier. Lleva más de 30 minutos desde que se reportó esta emergencia y se ha extendido a casi todos los niveles de un edificio ubicado en calle Rosario, el cual tiene de 8 a 9 pisos y es conocido por vender artículos de fiesta.

Foto: Especial

El jefe de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el fuego afecta 100 del callejón donde hay puestos semifijos.

Además hay tres edificios comprometidos.

Hemos ingresado con 4 células para extinguir el fuego.

“Confirmo que no hay personas lesionadas", expuso.

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