El actor marroquí-estadounidense, Ali Louis Bourzgui,subió al escenario del Radio City Music Hall para recibir su primer Tony como Mejor actor de reparto en un musical por su participación en la obra "The Lost Boys".

Ali aprovechó su oportunidad frente al micrófono para defender a las comunidades inmigrantes, a la comunidad LGBT+, y para lanzar un mensaje de apoyo al pueblo palestino.

“A veces, la humanidad necesita una perspectiva fantástica para examinar nuestra propia naturaleza. Los millonarios jamás encontrarán la felicidad en su dinero. Los colonizadores jamás encontrarán plenitud en la tierra y las vidas que roban. Los fascistas jamás encontrarán sentido a la vida”, dijo.

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Frente a las figuras más importantes de Broadway, Bourzgui hizo un llamado para que los palestinos puedan vivir una vida “plena, libre y sin ocupación”. Además, dedicó unas palabras a los artistas árabes que buscan abrirse camino en esta industria.

“Por los artistas y creadores teatrales árabes, que podamos seguir contando nuestras historias y mostrando nuestros rostros, para que nuestra humanidad sea innegable y nuestras familias ya no puedan ser consideradas meras víctimas colaterales”, agregó.

Asimismo, Bourzgui habló sobre la necesidad de que las historias árabes sean vistas desde la experiencia humana y no solo desde los conflictos que suelen dominar la cobertura internacional.

“Que conozcan la belleza de nuestros besos en cada mejilla y el romanticismo de una lengua arraigada en la pasión por el amor y la vida misma”, añadió.

Este reconocimiento representa un momento importante en la carrera de Bourzgui, quien debutó en los grandes escenarios en 2024.

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