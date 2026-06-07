Hollywood ya vivió su noche más especial, ahora es el turno de Broadway. Este domingo las figuras más importantes del teatro internacional se reunirán en el Radio City Music Hall de Nueva York, para la entrega de los Premios Tony.

La gala premiará a los mejor a las mejores producciones y los artistas más destacados de esta temporada y será Pink la encargada de conducir el evento.

Minutos antes de que de inicio la ceremonia, algunas de las estrellas más brillantes desfilaron por la alfombra azul; sin embargo, entre ellas la mexicana Melissa Barrera, quien se robó las miradas.

Melissa Barrera en un diseño de Betsey Johnson. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

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Barrera apareció en la alfombra luciendo un conjunto de dos piezas en tono verde olivo de la diseñadora Betsey Johnson, y que destacaba por una falda de corte a la altura del muslo con detalles de volantes.

Aunque la actriz no fue nominada, la puesta que protagoniza, "Titaníque", sí compite en varias categorías, incluyendo Mejor musical, Mejor actor secundario y Mejor actriz.

Además de Barrera, otro de los asistentes a la alfombra fue el inglés Daniel Radcfliffe. El exmago, acudió acompañado de su pareja Erin Drake; ambos portaron atuendos en colores azules. Él vistió un smoking en tonos celesta, mientras que ella optó por un vestido largo corte imperio y en azul marino.

Daniel Radcliffe y su pareja Erin. Él compite en la categoría de meJor actor. Foto: AFP

Luke Evans, quien compite por el premio de Mejo actor en un musical por su papel en la obra "The Rocky Horror Show", eligió un traje crema que combinó a la perfección con un moño y zapatos negros. Mismos colores que eligió la actriz Rose Byrne.

Luke Evans está nominado como mejor actor de un musical por su papel en "The Rocky Horror Show". Foto: AP.

La actriz deslumbró en un vestido con piedras en color perla y detalles negros. Foto: AP.

Lea Michele, quien causó gran controversia por no aparecer en la lista de nominados, acudió con un atuendo en blanco y negro. En la parte de arriba utilizó un corpiño bastante casual que contrastó con una falda larga y de lentejuelas que la hacía lucir espectacular.

Lea Michele desfiló por la alfombra con este atuendo de dos piezas. Foto: EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

La sorpresa de la noche fue la diseñadora Anna Wintour que lució un espectacular vestido blanco con flores y detalles en negro, y que además iba a acompañada de su hija Bee Shaffer.

Anna Wintour y su hija Bee Shaffer impusieron moda en la alfombra de los Premios Tony. Foto: AFP.

Entre los asistentes también estuvieron Pink, Queen Latifah, Sarah Paulson, Adrien Brody, Rachel Zegler y Frankie Grande, hermano de Ariana Grande y quien destacó por su look monocromático y que incluía un blazer que dejaba al descubierto su abdomen.

La protagonista de "Blancanieves" robó suspiros con este vestido café con escote en el frente. Foto: AFP

Sarah Paulson Fue una de las mejores vestidos con este look en tonos crema y rosa y detalles con flores. Foto: AFP.

Frankie Grande optó por un traje de dos piezas que dejaba al descubierto su abdomen. Foto: AP.

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