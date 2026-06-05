¿Podrá la magia recabada en “Harry Potter” o la velocidad conseguida en “Rápidos y furiosos” que Daniel Radcliffe by Luke Evans se conviertan este año en figuras teatrales?

La respuesta se dará este domingo en la entrega 2026 de los Premios Tony, galardón que reconoce anualmente a las puestas en escena presentadas en EU y que sin, duda, marcan un antes y después para los nominados.

Algunas figuras de la pantalla grande no pierden oportunidad para mostrar su talento en los escenarios y ponerse a prueba en vivo, lejos de los beneficios que da la edición en películas y series.

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Y a unas horas de que sepa si Radcliffe o Evans suman premios a su lista de palmarés, te damos las claves de la ceremonia.

¿Dónde ver y cuándo?

La entrega se realizará este domingo en Nueva York y no podrá ser vista en vivo en México (únicamente en Paramount+ en EU y CBS), pero su cuenta oficial en X irá dando los pormenores de ella.

La cantante P!NK será una de las conductora del evento y ha anunciado que, pese a sufrir de acrofobia (aunque no lo crea) montará un show acrobático con más de 100 artistas en el escenario.

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¿Cuál es la apuesta favorita?

“The Lost Boys”,basada en una serie ochentera sobre vampiros y “Schmigadoon!”, adaptación de una serie de tv que se burla de los musicales, parte como las favoritas al obtener 12 nominaciones, viéndose directamente la cara en categorías como Mejor Musical y Actriz de Reparto (Shoshana Bean y Ana Gasteyer).

¿Quiénes compiten?

June Squibb, que buscó el Oscar 2014 por su trabajo en “Nebraska”, es ahora la actriz con mayor edad nominada al Tony gracias a la obra “Marjorie Prime”, pues tiene 96 años. En tanto Danny Burstein (“La ley y el orden”) llega como el actor con más nominaciones (9) en la historia, de las cuales sólo ha conseguido una, en 2020, por “Mouline rouge”.

Radcliffe, quien ha luchado toda su vida para quitarse la imagen del mago Harry, realizando trabajos fílmicos de terror como “La dama de negro”, ahora fue nominado como Mejor Actor en una Obra por la oscura “Every brilliant thing”, monólogo que gira sobre la depresión. En tanto Evans buscará su premio en la categoría Mejor Actor en un Musical por su labor en “Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show”.

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Entre los 24 espectáculos nominados (diseminados en 26 categorías), llama la atención una obra llamada “Titanique” en el rubro de Musical Nuevo. Y sí, como su nombre lo deja entrever, es una comedia musical basada en la película “Titanic”, la cual catapultó en 1997 a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.